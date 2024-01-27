В ОП розповіли про перебіг переговорів з Францією щодо гарантій безпеки Україні
Україна та Франція на чергових переговорах щодо двосторонньої безпекової угоди перейшли до прямого опрацювання проєкту та обмінялися позиціями по ключових елементах документа
Про це повідомляє пресслужба президента України.
"Під час переговорів сторони перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту відповідної угоди та обмінялися позиціями щодо ключових елементів документа", - йдеться в заяві.
Крім того, сторони узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.
Українську переговорну групу у бесіді з французькою стороною очолив заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква.
Зазначається, що черговий раунд переговорів відбувся на виконання домовленостей президентів обох країн, досягнутих під час телефонної розмови лідерів 18 січня.
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