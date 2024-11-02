Фронт і потреби ЗСУ: Сирський провів розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів армії США Брауном
У суботу, 2 листопада, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з очільником об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генералом Чарльзом Брауном
Про це він повідомив у соцмережах.
"Поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Ворог не припиняє штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусу дії, а також має значну перевагу в артилерійських снарядах", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Сирський обговорив із Брауном нагальні потреби Сил оборони України для стримування російських окупантів та наступні етапи військової підтримки.
Своєю чергою американський генерал запевнив у повній підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги у боротьбі з російським агресором.
- Також напередодні головнокомандувач ЗСУ обговорив фронт із командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.
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