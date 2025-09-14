FT: удари українських дронів по Росії спричинили масштабні перебої інтернету

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, безпілотники неодноразово били по центрах обробки даних та мережевому обладнанню, що керує інтернет-трафіком. Лише у липні та серпні в РФ зафіксували понад 2 тисячі випадків відключення мобільного зв’язку — утричі більше, ніж у червні.

"Війна вже дісталася до самої Росії: прилітають українські дрони, і саме так влада намагається реагувати", — пояснив директор Товариства захисту Інтернету Михайло Клімарьов.

Найбільше відключення торкнулося регіонів з високою концентрацією оборонних підприємств. У Нижньогородській області мешканці деяких районів не мали доступу до мережі понад два місяці.

Перебої у зв’язку змусили місцевих жителів перейти на готівкові розрахунки: у липні обсяг готівки в обігу в Росії зріс на $2,2 млрд. Центробанк офіційно визнав проблеми, пояснивши їх «тимчасовими перебоями з інтернетом».

У російських державних ЗМІ ця тема висвітлюється мінімально, однак очевидці підтверджують, що у багатьох регіонах зв’язок або відновлюється лише через тижні, або залишається нестабільним.

Financial Times підкреслює: атаки дронів по комунікаційній інфраструктурі — це частина української стратегії з ослаблення військових і логістичних можливостей Росії.