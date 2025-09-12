У Росії заявили про нібито збиття 221 безпілотника над 13 регіонами

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

З 01:27 до 02:47 він писав про, мовляв, збиття дронів, які летіли на Москву. У цей проміжок часу, за його словами, російська ППО нібито збила 9 безпілотників.

На дрони також поскаржився губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

О 04:22 він написав про буцімто збиття понад 20 БПЛА над територією регіону. Нібито зафіксовано падіння уламків.

Зранку у російському міноборони відзвітували про, мовляв, перехоплення або знищення 221 безпілотника. Кажуть, що ППО буцімто ліквідувала:

85 БПЛА – над територією Брянської області,

42 БПЛА – над територією Смоленської області,

28 БПЛА – над територією Ленінградської області,

18 БПЛА – над територією Калузької області,

14 БПЛА – над територією Новгородської області,

9 БПЛА – над територією Орловської області,

9 БПЛА – над територією Московського регіону,

7 БПЛА – над територією Бєлгородської області,

3 БПЛА – над територією Ростовської області,

3 БПЛА – над територією Тверської області,

1 БПЛА – над територією Псковської області,

1 БПЛА – над територією Тульської області,

1 БПЛА – над територією Курської області.

В нібито атаці росіяни звинуватили Україну.