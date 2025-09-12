У Росії заявили про нібито збиття 221 безпілотника над 13 регіонами
Росіяни у ніч на п'ятницю, 12 вересня, заявили про нібито атаку безпілотників на 13 регіонів: міноборони РФ каже про буцімто збиття 221 дрона
Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.
З 01:27 до 02:47 він писав про, мовляв, збиття дронів, які летіли на Москву. У цей проміжок часу, за його словами, російська ППО нібито збила 9 безпілотників.
На дрони також поскаржився губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.
О 04:22 він написав про буцімто збиття понад 20 БПЛА над територією регіону. Нібито зафіксовано падіння уламків.
Зранку у російському міноборони відзвітували про, мовляв, перехоплення або знищення 221 безпілотника. Кажуть, що ППО буцімто ліквідувала:
- 85 БПЛА – над територією Брянської області,
- 42 БПЛА – над територією Смоленської області,
- 28 БПЛА – над територією Ленінградської області,
- 18 БПЛА – над територією Калузької області,
- 14 БПЛА – над територією Новгородської області,
- 9 БПЛА – над територією Орловської області,
- 9 БПЛА – над територією Московського регіону,
- 7 БПЛА – над територією Бєлгородської області,
- 3 БПЛА – над територією Ростовської області,
- 3 БПЛА – над територією Тверської області,
- 1 БПЛА – над територією Псковської області,
- 1 БПЛА – над територією Тульської області,
- 1 БПЛА – над територією Курської області.
В нібито атаці росіяни звинуватили Україну.
- Агенти партизанського руху "Атеш" провели диверсію в російській Тулі, під час якої вдалося знищити вежу зв’язку поблизу заводу АТ "Щегловський вал". Підприємство входить до ВПК Росії.
