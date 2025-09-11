Партизани "Атеш" знищили вежу зв’язку поблизу заводу в Тулі, де збирають "Корнет" і "Панцир-С"

Про це йдеться у повідомленні партизанів в Telegram.

"Агенти нашого руху успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі в Тулі. Унаслідок диверсії вдалося знищити вежу зв'язку біля заводу АТ "Щегловський вал", - йдеться у повідомленні.

фото: "Атеш"

Партизани відмітили, що підприємство входить до військово-промислового комплексу Росії. Там розробляють системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати і стрілецьку зброю. Зокрема, в цехах заводу збирають ПТРК "Корнет" і ЗРПК "Панцир-С".

"Раніше ми вже проводили розвідку цього об'єкта, і по заводу Сили оборони України завдавали успішних ударів. Тепер ми переходимо до більш активних дій і знищуємо інфраструктуру підприємства – і це тільки початок!", - наголосили в "Атеш".