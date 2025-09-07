Партизани "Атеш" знищили вежу зв’язку біля штабу російського десантного полку в Тулі
Агенти партизанського руху "Атеш" підірвали вежу зв’язку в Тулі, яка обслуговувала 51-й парашутно-десантний полк Збройних сил РФ
Про це йдеться в телеграм-каналі Атеш.
У підпіллі зазначили, що цей об’єкт активно використовувався російськими військовими, а його знищення значно ускладнило роботу штабу підрозділу та дезорганізувало службові процеси.
За даними партизан, на повне відновлення працездатності вежі зв’язку російським військовим знадобилося більше тижня.
- У ніч на 5 вересня дрони Сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтопереробний завод у російському місті Рязань.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.5
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе