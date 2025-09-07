Партизани "Атеш" знищили вежу зв’язку біля штабу російського десантного полку в Тулі

Про це йдеться в телеграм-каналі Атеш.

У підпіллі зазначили, що цей об’єкт активно використовувався російськими військовими, а його знищення значно ускладнило роботу штабу підрозділу та дезорганізувало службові процеси.

За даними партизан, на повне відновлення працездатності вежі зв’язку російським військовим знадобилося більше тижня.