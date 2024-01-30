Генерал Кривонос розповів про ризики ймовірного звільнення Залужного для фронту й тилу

Про це в етері Еспресо заявив Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019 рр.), заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020 рр.).

"Зараз правду навряд чи ми дізнаємося стовідсотково, бо указ міг бути написаний, але не підписаний, зареєстрований, але не виставлений. Таких варіантів більше ніж достатньо. Була достатньо жорстка ситуація, і реально генерал Залужний зустрічався з президентом, вони спілкувалися. Я думаю, що ситуація поки що не стала спокійною, бажання влади прибрати Залужного залишилося", - вважає військовий.

Кривонос наголосив, що ризиків для країни звільнення головнокомандувача Збройних Сил України більш ніж достатньо.

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"У першу чергу це достатньо хворо можуть сприйняти наші ЗСУ, які захищають Україну. По-друге, всередині країни в тилу це може призвести до певної дестабілізації. Крім того, що влада зараз активно почала полювання на відьом. Один із прикладів - учора було заарештовано без права внесення застави одного з найкращих комбатів 518-го батальйону "Дике поле" Андрія Малахова, які за останні лише 2 роки війни пройшов шлях від старшого лейтенанта до майора, декілька разів був поранений, у тому числі й важко, має три державних і сім відомчих нагород - тільки за два роки. То це якраз приклад того, що полювання почалось", - розповідає генерал-майор запасу.

За його словами, влада намагається закрити рота всім адекватним і запроторити їх за ґрати: "Вони думають, що зможуть це зробити, навряд у них це складеться, всіх не пересадити. Хоча в них така мрія є, з урахування тих енкаведистських навичок, які є в Офісі президента, там половина агентів Кремля. Їхні дії відповідають безпосередньо тому, що вони дублюють. Навіщо переслідування, дискредитація генерала Залужного? Кому це на користь - це на користь тільки нашому ворогу".

Що передувало

29 січня з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

Військовослужбовець ЗСУ Степан Барна вважає, що вся відповідальність за наслідки відставки головнокомандувача лежить на президенті України.

30 січня ISW пояснив, як росіяни можуть використати чутки про відставку Залужного.