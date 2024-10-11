Генерал Романенко припустив, коли Україна зможе отримати французькі літаки Mirage

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Французи наводили приклади рішучих підходів до авіаційної допомоги. У червні президент Макрон заявляв, що вони будуть допомагати. Через кілька днів вже почалися навчання пілотів. Це відрізняється від лінії поведінки США, де тисяча пілотів навчається за рік, але вони не могли знайти місце для наших 12 пілотів і ставили нас у чергу", - зауважив Романенко.

За словами засновника Благодійного фонду "Закриємо небо України", раніше французи заявляли, що до кінця цього року Mirage надійдуть в Україну. Але потім процеси пішли по-американськи. Зараз бачимо, що літаки вже надійдуть у першому кварталі наступного року.

"Пояснення полягають у тому, що потрібно удосконалити літаки, дообладнати їх, але потрібно тримати слово. Якщо далі так піде, то це може бути дійсно середина весни, і так далі за алгоритмом, коли нам на рік затримали передачу F-16. Україні потрібно боротися за будь-яку допомогу, змінювати підходи, посилювати їх і робити так, щоб у наступному році було все ж 20 літаків Mirage, а не 12. Тому що росіяни мають півтори тисячі літальних апаратів, з яких близько 300 воюють над територією України", - наголосив Романенко.

8 жовтня Себастьян Лекорню заявив, що в першій половині 2025 року Україна отримає винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новим обладнанням.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна на початку 2025 року отримає від Франції винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені таким чином, аби мати перевагу в повітрі над росіянами.





