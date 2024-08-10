Герасимова спіймали на брехні Путіну щодо ситуації на Курщині

Про це повідомив журналіст "Нової газети" Валерій Ширяєв, пише The Moscow Times.

Під час засідання ради безпеки, яке відбулося 7 серпня, Валерій Герасимов доповів лідеру терористів Володимиру Путіну, що на територію РФ увійшли близько 1 тис. солдатів ЗСУ. Хоча вже на той момент воєнкори та інші пропагандисти називали більшу цифру.

"Найцікавіше почалося потім, коли через добу офіційні повідомлення міноборони показали "втрати" української армії на території Курської області. Тисяча людей. Тобто, тисяча зайшла, а за добу тисяча вже вбита та поранена, за звітами міноборони. Це як так? А решта? Хто ж там воює? Путін на цій нараді слухав неправдиву інформацію", - каже Ширяєв.

За інформацією джерел, нездатність росіян протистояти ЗСУ змусила "нервувати" Володимира Путіна і все російське командування.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

Читайте також: Військовий експерт припустив, якою може бути мета прориву в Курській області

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у Росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck спільно із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки у селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії у Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У суботу, 10 серпня, президент України Володимир Зеленський назвав операцію у Курській області "витисканням війни на територію агресора".