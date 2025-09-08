Гетьман: Добра новина - російська армія не збільшується, а погана - і не зменшується

Про це в етері Еспресо розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

"Коли ми чуємо про збільшення російських військ на якомусь з напрямків, то це відбувається не за рахунок резервів з глибини РФ, а тому що переміщуються війська вздовж лінії фронту. Тобто загальна кількість ворожих військ не збільшується, орієнтовно – 700 тис. особового складу, як повідомляло ГУР МОУ. Ця кількість потивника, на жаль, постійна, тому що ми знищуємо приблизно 30 тис. російських вояків на місяць, а це така сама кількість, яку росіяни можуть мобілізувати", - прокоментував майор запасу НГУ.

За його словами, видання Bild раніше писало, що у РФ за перше півріччя 2025 року мобілізували 150 тис. військовослужбовців. Якщо поділити цю кількість, то на шість місяців – по 25 тис. Приблизно таку кількість окупантів знищують наші Сили оборони.

"Відповідно, доброю новиною є те, що російська армія не збільшується, а поганою – суттєво не зменшується. Ми знищуємо і знищуємо, а їх як було 700 тис., так і залишається", - резюмував ветеран російсько-української війни.

