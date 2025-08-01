"Гібридний спосіб": Згурець про передачу нових Patriot від Німеччини

Про це в ефірі Еспресо заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Коли ми говоримо про постачання цих Patriot від Німеччини, то тут теж є нові деталі, тому що, ми знаємо, що Німеччина нам поставила три батареї Patriot і поки що Німеччина є найбільшим донором в передачі цих важливих систем для України", - сказав він.

Згурець нагадав, що батареї - це шість до восьми пускових, командний пункт і система РЛС, яка забезпечує наведення ракет на виявлені цілі.

"Фактично це такий бойовий юніт, який може виконувати бойове завдання самостійно. Тобто маємо таких три батареї від Німеччини і загалом кількість батарей Patriot, якими оперує Україна коливається від шести до восьми за різними оцінками. Зараз говориться про те, що Німеччина готова передати ще дві батареї, але у такий певний гібридний спосіб. Умовно кажучи, спочатку будуть передані окремі пускові, а потім через певний час будуть передані інші компоненти - командні пункти, РЛС до цих систем", - сказав експерт.

Він припустив, що, можливо, ці пускові будуть під'єднані до тих батарей, які вже виконують бойові завдання, а з передачею системи управління будуть утворені вже окремі самостійні бойові одиниці.

"І фактично передача оцих пускових має відбутися найближчими днями, як було заявлено міністром оборони Німеччини, а передача інших складових відбудеться впродовж декількох місяців, а Німеччина після передачі цих батарей в Україні отримає нові ЗРК від Сполучених Штатів, які Німеччина оплатить якраз американському виробникові", - підсумував Згурець.