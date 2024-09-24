Горіло 9 днів: рятувальники загасили масштабну пожежу на території Лиманського лісництва

Про це поінформувала пресслужба ДСНС у Донецькій області.

"Масштабна лісова пожежа на території Лиманського лісництва ліквідована. Протягом 9 днів рятувальники цілодобово боролися з вогняною стихією, яка охопила велику територію", - йдеться у повідомленні.

Лісова пожежа виникла 15 вересня внаслідок ворожого обстрілу, після якого вогонь швидко поширився на велику площу через сильний вітер. Загалом вогонь знищив 800 га лісу.

Фото: facebook.com/DSNSDon

"Завдяки скоординованим діям, рятувальники поступово локалізували осередки займання та врятували десятки гектарів лісу", - зазначили у ДСНС.