Рятувальники загасили масштабну пожежу в нацпарку "Святі гори" на Донеччині: пошкоджено майже пів сотні будинків

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Протягом 8 днів надзвичайники боролися з лісовою пожежею на території НПП "Святі гори" в Краматорському районі, яка виникла внаслідок ворожого авіаудару. Пожежу ліквідовано на загальній площі 6000 га. Всього вогнем пошкоджено 43 житлові будинки й 3 господарчі споруди, 8 автомобілів, автопричіп, евакуйовано 3 особи", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучали підрозділи ДСНС з Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської та Харківської областей.

Раніше ДСНС інформувала, що гасіння пожежі ускладнене забрудненістю території лісу вибухонебезпечними предметами. До гасіння пожежі залучали тактичного робота Magirus Wolf С1.

Довідка: у парку "Святі гори" – екосистеми соснових лісів на крейдах, які є унікальними й охороняються Бернською конвенцією. За інформацією фахівців, таких екосистем більше немає в Європі. Також на території парку розміщено близько 130 археологічних і понад 70 історичних пам’яток.