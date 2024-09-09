Рятувальники загасили масштабну пожежу в нацпарку "Святі гори" на Донеччині: пошкоджено майже пів сотні будинків
Рятувальники загасили масштабну пожежу, яка виникла на території національного парку "Святі гори" в Краматорському районі внаслідок ворожого авіаудару
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"Протягом 8 днів надзвичайники боролися з лісовою пожежею на території НПП "Святі гори" в Краматорському районі, яка виникла внаслідок ворожого авіаудару. Пожежу ліквідовано на загальній площі 6000 га. Всього вогнем пошкоджено 43 житлові будинки й 3 господарчі споруди, 8 автомобілів, автопричіп, евакуйовано 3 особи", - йдеться у повідомленні.
До ліквідації пожежі залучали підрозділи ДСНС з Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської та Харківської областей.
Раніше ДСНС інформувала, що гасіння пожежі ускладнене забрудненістю території лісу вибухонебезпечними предметами. До гасіння пожежі залучали тактичного робота Magirus Wolf С1.
Довідка: у парку "Святі гори" – екосистеми соснових лісів на крейдах, які є унікальними й охороняються Бернською конвенцією. За інформацією фахівців, таких екосистем більше немає в Європі. Також на території парку розміщено близько 130 археологічних і понад 70 історичних пам’яток.
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