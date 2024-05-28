РФ обстріляла національний парк "Святі гори" на Донеччині, там виникла масштабна пожежа

Про це повідомила пресслужба ДСНС Донецької області.

"Учора по обіді до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу лісової підстилки на околицях села Соснове Краматорського району на території Національного природного парку "Святі гори". До місця події виїхали вогнеборці 82-ї державної пожежно-рятувальної частини та розпочали гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що ці території потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, що є загрозою для рятувальників.

"Через забруднення території вибухонебезпечними предметами, загрозу життю та здоров'ю особового складу, для проведення обстеження території залучено придані піротехнічні розрахунки ГУ ДСНС у Волинській і Закарпатській областях", - поінформували в ДСНС.

Наразі рятувальники спільно зі співробітниками лісгоспу проводять роботи зі створення мінералізованих смуг для недопущення розповсюдження вогню на значну площу. Всього з початку виникнення пожежі вогнем знищено 40 га лісової підстилки, проте загрози населеному пункту немає.

До гасіння пожежі від ДСНС залучено 24 людини та 8 одиниць техніки.

Довідка: у парку "Святі гори" – екосистеми соснових лісів на крейдах, які є унікальними й охороняються Бернською конвенцією. За інформацією фахівців, таких екосистем більше немає в Європі. Також на території парку розміщено близько 130 археологічних і понад 70 історичних пам’яток.