Говорили про фронт та посилення ППО: Сирський та Умєров провели телефону розмову з командувачами США

Про це він повідомив у Telegram.

"Спільно з Міністром оборони Рустемом Умєровим провели телефону розмову з Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі та Командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом США Антоніно Агуто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посадовці обговорили ситуацію на фронті, забезпечення технікою та озброєнням, боєприпасами, матеріально-технічними засобами відповідно до заявленого пакета допомоги.

Також вони окремо говорили про посилення протиповітряної оборони як на лінії зіткнення, так і в містах України.