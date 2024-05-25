Говорили про фронт та посилення ППО: Сирський та Умєров провели телефону розмову з командувачами США
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спільно з міністром оборони Рустемом Умєровим провели телефону розмову з генералом Крістофером Каволі та генерал-лейтенантом Антоніно Агуто
Про це він повідомив у Telegram.
"Спільно з Міністром оборони Рустемом Умєровим провели телефону розмову з Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі та Командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом США Антоніно Агуто", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що посадовці обговорили ситуацію на фронті, забезпечення технікою та озброєнням, боєприпасами, матеріально-технічними засобами відповідно до заявленого пакета допомоги.
Також вони окремо говорили про посилення протиповітряної оборони як на лінії зіткнення, так і в містах України.
- 23 травня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни повністю зав'язли у вуличних боях у Вовчанську на Харківщині.
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