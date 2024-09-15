"Гроші точно не пропадуть": професор Айзенберг про $5,8 млрд, передачу яких Конгрес США має ухвалити до 30 вересня
Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг вважає, що $5,8 млрд військової допомоги Україні, використання яких має ухвалити Конгрес США до кінцевого терміну 30 вересня, все одно будуть надані, навіть якщо Конгрес це не підтримає
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Ну, по-перше, гроші точно не пропадуть, тому що, що буде робити конгрес, це залежить від Палати представників, а Палата представників залежить, оскільки там республіканці мають більшість, від того, що їм скаже Трамп. Якщо Трамп погодиться, значить вони просто ухвалять резолюцію з одного речення, що адміністрація може використовувати ці кошти протягом наступного фінансового року", - розповів він.
У разі, якщо Конгрес не схвалить використання цих грошей, Білий дім надасть їх у вигляді пакета допомоги.
"А якщо вони цього не зроблять, то адміністрація наприкінці вересня оголосить про великий пакет допомоги на ось всі ці кошти. Ну допомога буде надаватися порціями потім. Однією порцією за іншою, просто адміністрація не хотіла б цього робити, оскільки вона тоді буде нездатна оцінювати сьогоденні потреби України. Вона повинна буде зафіксувати, що саме буде надано Україні, але вона безумовно, якщо Конгрес не ухвалить резолюцію, вона безумовно використає ці кошти, тобто вони не пропадуть", - заявив професор.
- 6 вересня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити використати $6 млрд військової допомоги Україні до кінцевого терміну 30 вересня. Якщо кошти до цього моменту не передадуть, є ризик їх втратити.
- 14 вересня повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням продовжити дію президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA) до 2025 року, щоб зберегти близько $6 млрд для України після закінчення фіскального року 30 вересня.
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