"Гроші точно не пропадуть": професор Айзенберг про $5,8 млрд, передачу яких Конгрес США має ухвалити до 30 вересня

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Ну, по-перше, гроші точно не пропадуть, тому що, що буде робити конгрес, це залежить від Палати представників, а Палата представників залежить, оскільки там республіканці мають більшість, від того, що їм скаже Трамп. Якщо Трамп погодиться, значить вони просто ухвалять резолюцію з одного речення, що адміністрація може використовувати ці кошти протягом наступного фінансового року", - розповів він.

У разі, якщо Конгрес не схвалить використання цих грошей, Білий дім надасть їх у вигляді пакета допомоги.

"А якщо вони цього не зроблять, то адміністрація наприкінці вересня оголосить про великий пакет допомоги на ось всі ці кошти. Ну допомога буде надаватися порціями потім. Однією порцією за іншою, просто адміністрація не хотіла б цього робити, оскільки вона тоді буде нездатна оцінювати сьогоденні потреби України. Вона повинна буде зафіксувати, що саме буде надано Україні, але вона безумовно, якщо Конгрес не ухвалить резолюцію, вона безумовно використає ці кошти, тобто вони не пропадуть", - заявив професор.