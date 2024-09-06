Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією США ще не передали Україні обіцяні $6 млрд на військову допомогу, є ризик втратити ці кошти, - Reuters

США ще не передали Україні обіцяні $6 млрд на військову допомогу, є ризик втратити ці кошти, - Reuters

Ксенія Золотова
6 вересня, 2024 п'ятниця
07:10
Війна з Росією Україна - США, конгрес

Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити використати $6 млрд військової допомоги Україні до кінцевого терміну 30 вересня. Якщо кошти до цього моменту не передадуть, є ризик їх втратити

Зміст

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Президентське розпорядження про скорочення коштів (PDA), ключовий компонент пакета допомоги Україні на суму $61 ​​млрд, прийнятого у квітні, дозволяє президенту передавати оборонні товари та послуги зі запасів США у відповідь на надзвичайні ситуації. Зокрема йдеться про операцію ЗСУ на Курщині та просування росіян на Донеччині.

23 серпня адміністрація оголосила про новий пакет військової допомоги вартістю $125 млн, включаючи ракети протиповітряної оборони, обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові ракети та боєприпаси.

Однак більшість із $7,8 млрд, які були на PDA згідно із законопроєктом, підписаним Байденом у квітні, не були використані, тому чиновники намагалися знайти спосіб уберегти решту $6 млрд від закінчення терміну дії 30 вересня 2024 року.

Джерела повідомили, що Державний департамент сподівається додати розширення повноважень PDA до Резолюції про продовження, короткострокового законопроєкту про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників повинні прийняти цього місяця, щоб уникнути втрати коштів.

Співробітники Конгресу анонімно наполягали, що рішення буде знайдено, враховуючи сильну підтримку обох партій у наданні допомоги уряду президента України Володимира Зеленського.

Конгресмени сказали, що не зовсім зрозуміло, чому потік зброї в Україну сповільнився цього року, але за їхніми словами, частково це сталося через стурбованість міністерства оборони США тим, що його власні запаси виснажуються, оскільки промисловість зброї бореться з проблемами логістики.

Поки тривають переговори з Конгресом, адміністрація розглядає резервний план, кажуть джерела, згідно з яким Держдепартамент зробить значне оголошення про PDA до 30 вересня, фактично витративши решту $6 млрд до закінчення терміну дії.

Відповідно до цього плану на випадок надзвичайних ситуацій терміни доставки озброєння та обладнання будуть подовжені, зазначили джерела, що дозволить більш поступову передачу ресурсів Україні.

Помічники Конгресу та офіційні особи адміністрації також зазначають, що є ще один доступний ресурс: близько $3 млрд в повноваженнях PDA, які є результатом бухгалтерської помилки Пентагону, залишаються доступними для допомоги Україні. Термін їх дії не закінчується.

  • Сполучені Штати Америки не змінили своєї політики щодо дозволу Україні завдавати ударів вглиб Росії, однак Вашингтон веде розмови з Києвом стосовно потреб військових для успіху на полі бою.
Теги:
Світ
Україна
Пентагон
США
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
електроенергія
Автор Юлія Юліна
4 вересня, 2024 середа
Обмежень споживання електроенергії 5 вересня буде менше: деталі від Укренерго
Автор Тетяна Нижник
4 вересня, 2024 середа
На Покровському напрямку підрозділам ЗСУ загрожує оперативне оточення,- військовий експерт Снєгирьов
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Автор Оксана Ліховід
5 вересня, 2024 четвер
На Лиманському напрямку ворог кидає в штурм професійні спецпідрозділи, - комбат 60-ї ОМБр
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
6 вересня
07:29
YouTube не пропонуватиме підліткам відео про вагу та фізичну форму
07:23
Британія траур
Уряд Британії запропонував прибрати з парламенту всіх спадкових перів
07:10
Огляд
Микола Дуров
Тіньовий розробник Telegram та брат Павла Дурова: хто такий Микола Дуров
06:39
Україна Британія
Британія надасть Україні 650 ракет для ППО вартістю понад $207 млн
06:14
Десна
Забруднення річок: речовини дійшли до ділянки Десни у Чернігові
05:55
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 6 вересня
04:23
Оновлено
шахед
ППО спрацювала по "шахедах" на Львівщині. Атака РФ у ніч на 6 вересня
04:16
Зеленський і Путін
"Режим Зеленського де-юре нелегітимний": антиукраїнські наративи від РФ за 5 вересня
03:35
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
"Тільки я знаю, як це важко": Роналду зробив першу заяву після того, як забив 900-й гол у карʼєрі
02:16
зсу артилерія
Сили оборони відновили позиції у Нью-Йорку на Донеччині, - DeepState
01:42
Конор Макгрегор
Зірка UFC Макгрегор має намір балотуватись на пост президента Ірландії
00:52
Вовчанськ, Харківщина
"Майже повністю зруйнований": у президентській бригаді показали, який вигляд має Вовчанськ
00:32
Інфографіка
Збірна України з плавання, естафета, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 8-го дня Ігор
00:03
Володимир Зеленський
Підготовка нового пакета допомоги та спільне виробництво озброєння: Зеленський провів розмову з Макроном
2024, четвер
5 вересня
23:53
Кріштіану Роналду
Роналду забив 900-й гол в кар'єрі та допоміг Португалії перемогти Хорватію, результати інших матчів Ліги націй
23:37
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Україна отримає систему NASAMS від Канади
23:09
На Харківщині згоріла майже половина села Студенок
На Харківщині через пожежу згоріла майже половина села Студенок, поліція з'ясовує причини займання
22:47
зсу артилерія
З початку доби на фронті зафіксували 151 боєзіткнення, найгарячіша ситуація на Покровському напрямку
22:40
Ярослава Магучіх
Магучіх виграла 4-й в сезоні етап "Діамантової ліги", Геращенко здобула бронзу
22:29
Рамштайн
Коаліція повітряних сил і ППО: у Пентагоні назвали основні теми засідання "Рамштайну-24"
22:29
Дональд Трамп
Трамп розповів, яку посаду може отримати Маск, у разі його перемоги на президентських виборах
22:14
зеленський Шольц
Зеленський 6 вересня відвідає Німеччину та зустрінеться з Шольцом
22:12
Збірна України з голболу
Збірна України з голболу виграла срібло Паралімпіади-2024
22:02
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому
Позиція США щодо українських ударів вглиб РФ не змінилася, але розмови з Києвом про потреби ЗСУ тривають, - Кірбі
21:42
Швеція
Швеція виділить €44 млн на підтримку опалення й енергосистеми України
21:17
Олександр Сирський
Сирський: Росіяни на Покровському напрямку за останні 6 днів не просунулись ані на метр
21:15
Ексклюзив
путін
Ядерні погрози Путіна лише більше вказують на його слабкість, - дипломат Клімкін
21:05
Оксана Ботурчук та Микита Барабанов, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: Ботурчук принесла Україна срібло у бігу на 100 м, а Хорава - у дзюдо
21:02
Володимир Зеленський
"Кожен протягом осені повинен дати визначені результати", - Зеленський про зміни в уряді
20:40
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна дивує на виставці озброєння в Польщі та чому заборона Китаю на експорт компонентів до БПЛА не вплине на постачання дронів до ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:28
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив трьох заступників голови ОП, двоє стануть міністрами
20:06
Огляд
Андрій Сибіга
Батько-прокурор, робота в Туреччині та колекція старожитностей: що відомо про нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу
20:04
РФ з авіації атакувала передмістя Харкова
РФ з авіації атакувала передмістя Харкова: 2 постраждалих, пошкоджено щонайменше 20 будинків
20:00
OPINION
Очільник Тайваню підірвав одну з найтоксичніших бомб китайської історії: здавалося б, до чого тут Росія
19:48
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"Призведе до провисання критичних напрямків": Климпуш-Цинцадзе про об'єднання посад Стефанішиної
19:45
Чехія
Примусове повернення військовозобов'язаних українців із Чехії не передбачається, - посол у Празі Зварич
19:30
Паралімпіада-2024, Париж
Український плавець Чуфаров завоював бронзу Паралімпіади-2024
19:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:17
Відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла 6 вересня діятимуть протягом усієї доби
18:59
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"МЗС системно втрачало суб'єктність і міністр на це погоджувався": нардепка Климпуш-Цинцадзе прокоментувала звільнення Кулеби
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV