США ще не передали Україні обіцяні $6 млрд на військову допомогу, є ризик втратити ці кошти, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Президентське розпорядження про скорочення коштів (PDA), ключовий компонент пакета допомоги Україні на суму $61 ​​млрд, прийнятого у квітні, дозволяє президенту передавати оборонні товари та послуги зі запасів США у відповідь на надзвичайні ситуації. Зокрема йдеться про операцію ЗСУ на Курщині та просування росіян на Донеччині.

23 серпня адміністрація оголосила про новий пакет військової допомоги вартістю $125 млн, включаючи ракети протиповітряної оборони, обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові ракети та боєприпаси.

Однак більшість із $7,8 млрд, які були на PDA згідно із законопроєктом, підписаним Байденом у квітні, не були використані, тому чиновники намагалися знайти спосіб уберегти решту $6 млрд від закінчення терміну дії 30 вересня 2024 року.

Джерела повідомили, що Державний департамент сподівається додати розширення повноважень PDA до Резолюції про продовження, короткострокового законопроєкту про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників повинні прийняти цього місяця, щоб уникнути втрати коштів.

Співробітники Конгресу анонімно наполягали, що рішення буде знайдено, враховуючи сильну підтримку обох партій у наданні допомоги уряду президента України Володимира Зеленського.

Конгресмени сказали, що не зовсім зрозуміло, чому потік зброї в Україну сповільнився цього року, але за їхніми словами, частково це сталося через стурбованість міністерства оборони США тим, що його власні запаси виснажуються, оскільки промисловість зброї бореться з проблемами логістики.

Поки тривають переговори з Конгресом, адміністрація розглядає резервний план, кажуть джерела, згідно з яким Держдепартамент зробить значне оголошення про PDA до 30 вересня, фактично витративши решту $6 млрд до закінчення терміну дії.

Відповідно до цього плану на випадок надзвичайних ситуацій терміни доставки озброєння та обладнання будуть подовжені, зазначили джерела, що дозволить більш поступову передачу ресурсів Україні.

Помічники Конгресу та офіційні особи адміністрації також зазначають, що є ще один доступний ресурс: близько $3 млрд в повноваженнях PDA, які є результатом бухгалтерської помилки Пентагону, залишаються доступними для допомоги Україні. Термін їх дії не закінчується.