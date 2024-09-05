Позиція США щодо українських ударів вглиб РФ не змінилася, але розмови з Києвом про потреби ЗСУ тривають, - Кірбі
Сполучені Штати Америки не змінили своєї політики щодо дозволу Україні завдавати ударів вглиб Росії, однак Вашингтон веде розмови з Києвом стосовно потреб військових для успіху на полі бою
Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі на онлайн-брифінгу, передає Укрінформ.
"Наразі не відбулося жодних змін у нашій політиці щодо можливостей застосування ракет великої дальності, а також стосовно того, де, які можливості і в який спосіб Україна може застосовувати. Тож на сьогодні немає змін у нашій політиці", - сказав він.
Водночас Кірбі запевнив, що Штати спілкуються з Україною щодо потреб її військових, ситуації на фронті та "яка підтримка їм потрібна для того, аби надалі досягати успіху на полі бою".
Представник Білого дому також акцентував, у Німеччині в пʼятницю 6 вересня відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн", на якій обговорюватимуть ці питання.
- 3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів вглиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.
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