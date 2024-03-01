ГУР атакувало російський ЗРПК "Панцирь-С1" на Білгородщині: є поранені окупанти
Українські розвідники уразили російський ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у Білгородській області РФ. Через це є поранені окупанти
Про це повідомляє ГУР.
Зазначається, що це сталося 29 лютого біля населеного пункту Головчіно Грайворонського району Білгородської області.
"Після влучання "Панцирь" виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати ― поранення зазнали двоє російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
"Панцирь-С1" призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів. Вартість одного становить близько 15 мільйонів доларів.
- У четвер, 29 лютого, Повітряні сили України знищили три російські винищувачі Су-34.
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