ГУР атакувало російський ЗРПК "Панцирь-С1" на Білгородщині: є поранені окупанти

Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що це сталося 29 лютого біля населеного пункту Головчіно Грайворонського району Білгородської області.

"Після влучання "Панцирь" виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати ― поранення зазнали двоє російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

"Панцирь-С1" призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів. Вартість одного становить близько 15 мільйонів доларів.