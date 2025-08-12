ГУР дронами атакувало єдиний російський завод з виробництва гелію для ракет, - ЗМІ

Про це інформують Укрінформ, Інтерфакс і NV, посилаючись на джерела у розвідці.

Вказано, що безпілотники у небі могли спостерігати місцеві мешканці. Вони згодом повідомляли про у районі заводу.

Близько 20:00 російська влада ухвалила рішення про перекриття ділянки автодороги федерального значення М-5 "Урал" в районі н.п. Переволоцьке та Холодні Ключі, де розташований завод.

Зазначено, що "Оренбурзький гелієвий завод" - це єдине у РФ підприємство, яке виробляє гелій для виробництва ракет, у космічній галузі та авіапромисловості. Цей завод також є одним з найбільших у Європі, його річна потужність передбачає переробку близько 15 млрд куб. м природного газу.

У ГУР наголосили, що цей завод є одним з ключових обʼєктів російського ВПК і безпосередньо залучений до агресії РФ проти України.