ГУР дронами атакувало єдиний російський завод з виробництва гелію для ракет, - ЗМІ
Головне управління розвідки 11 серпня безпілотниками завдало удару по заводу з виробництва гелію для ракет в російському Оренбурзі
Про це інформують Укрінформ, Інтерфакс і NV, посилаючись на джерела у розвідці.
Вказано, що безпілотники у небі могли спостерігати місцеві мешканці. Вони згодом повідомляли про у районі заводу.
Близько 20:00 російська влада ухвалила рішення про перекриття ділянки автодороги федерального значення М-5 "Урал" в районі н.п. Переволоцьке та Холодні Ключі, де розташований завод.
Зазначено, що "Оренбурзький гелієвий завод" - це єдине у РФ підприємство, яке виробляє гелій для виробництва ракет, у космічній галузі та авіапромисловості. Цей завод також є одним з найбільших у Європі, його річна потужність передбачає переробку близько 15 млрд куб. м природного газу.
У ГУР наголосили, що цей завод є одним з ключових обʼєктів російського ВПК і безпосередньо залучений до агресії РФ проти України.
- Агенти партизанського руху "Атеш" розвідали колишній Севастопольський авіаційний завод, який нині є ключовим пунктом планування ударів російської авіації по південних регіонах України.
