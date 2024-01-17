ГУР: Нова хвиля мобілізації росіян можлива після президентських виборів у березні
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Росія планує провести нову хвилю мобілізації вже після виборів президента у березні цього року
Про це він сказав під час брифінгу на тему "Ситуація на ТОТ у 2023 році та виклики 2024 року", пише Укрінформ.
"Що стосується нової хвилі мобілізації, то така ймовірність існує, але, швидше за все, вже після так званих виборів президента РФ", - зазначив Юсов.
За його словами, зараз на території РФ продовжуються сталі мобілізаційні заходи, що стосуються як рекрутингу, так і примусового підписання контрактів, залучення в інший спосіб як міжнародних найманців, так і ув’язнених.
- Ще у грудні 2022 року Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Кремль намагається налаштувати населення РФ на другу хвилю мобілізації, попри офіційні заперечення щодо цього.
- У серпні 2023-го очільник ГУР Кирило Буданов заявляв, що російська влада розглядає можливість призвати 450 тисяч людей на військові дії в Україну. Так само у збройних силах Канади вважають, що Росія планує провести новий раунд мобілізації, щоб відновити наступ в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.87 Купівля 37.87Продаж 38.56
- EUR Купівля 41.27Продаж 42.34
- Актуальне
- Важливе