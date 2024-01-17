ГУР: Нова хвиля мобілізації росіян можлива після президентських виборів у березні

Про це він сказав під час брифінгу на тему "Ситуація на ТОТ у 2023 році та виклики 2024 року", пише Укрінформ.

"Що стосується нової хвилі мобілізації, то така ймовірність існує, але, швидше за все, вже після так званих виборів президента РФ", - зазначив Юсов.

За його словами, зараз на території РФ продовжуються сталі мобілізаційні заходи, що стосуються як рекрутингу, так і примусового підписання контрактів, залучення в інший спосіб як міжнародних найманців, так і ув’язнених.