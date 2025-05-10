ГУР показало два типи безпілотних дрононосців для ударних операцій у Чорному морі

Про це повідомляє "Мілітарний".

ГУР МО розбудовує власну флотилію безекіпажних морських платформ, пристосованих для запуску дронів-камікадзе. Такі дрони здатні ефективно вражати як наземні, так і маневрені морські цілі.

У фільмі були показані два типи нових морських дронів, які відрізняються від уже відомої моделі Magura V5. Один із них обладнаний традиційним човновим двигуном з гвинтами, а також має чотири контейнери для FPV-дронів.

"Наша морська платформа несе від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу — повітряного, надводного, підводного. Система використовує новітні технології, об’єднані штучним інтелектом зразка НАТО", – розповідає розвідник групи спецпризначення, залучений до застосування дронів цього типу.

Інший дрононосець, хоча й показаний у менш якісних кадрах, має іншу форму корпусу й пускову установку для чотирьох безпілотників літакового типу.

морський дрононосець Головного управління розвідки, Фото: militarnyi

Існує висока ймовірність, що саме ця модель дрона використовувалася підрозділом Prymary ГУР для доставки боєзарядів до узбережжя Криму. Зокрема, у квітні дрон уразив кілька російських катерів і зенітний комплекс "Тор-М2".

Обидві платформи оснащені антенами супутникового інтернету Starlink, що суттєво збільшує радіус їхньої дії. Уперше також було продемонстровано станцію керування з операторським кріслом, авіаційним штурвалом та важелем керування швидкістю. На штурвалі — низка функціональних кнопок, зокрема, ймовірно, для управління носовим креном.

Оператор отримує зображення з денних, нічних та тепловізійних камер через окуляри доповненої реальності, що об’єднують кілька ракурсів у єдину панораму. Картинка дублюється на монітор для інших офіцерів на пункті управління.

інтерфейс управління морським дроном в окулярах доповненої реальності оператора, Фото: militarnyi

За словами розвідників, дрононосці відкривають нові тактичні можливості не лише для точкових ударів, а й для прикриття масштабних морських операцій, включно з висадками диверсійних груп у тилу ворога.