ГУР показало два типи безпілотних дрононосців для ударних операцій у Чорному морі
Головне управління розвідки України активно застосовує щонайменше два типи морських безпілотних дрононосців для ударних операцій у Чорному морі. Ці платформи стали відомі після документального фільму Артема Шевченка "Морський бій. Епоха дронів"
Про це повідомляє "Мілітарний".
ГУР МО розбудовує власну флотилію безекіпажних морських платформ, пристосованих для запуску дронів-камікадзе. Такі дрони здатні ефективно вражати як наземні, так і маневрені морські цілі.
У фільмі були показані два типи нових морських дронів, які відрізняються від уже відомої моделі Magura V5. Один із них обладнаний традиційним човновим двигуном з гвинтами, а також має чотири контейнери для FPV-дронів.
"Наша морська платформа несе від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу — повітряного, надводного, підводного. Система використовує новітні технології, об’єднані штучним інтелектом зразка НАТО", – розповідає розвідник групи спецпризначення, залучений до застосування дронів цього типу.
Інший дрононосець, хоча й показаний у менш якісних кадрах, має іншу форму корпусу й пускову установку для чотирьох безпілотників літакового типу.
морський дрононосець Головного управління розвідки, Фото: militarnyi
Існує висока ймовірність, що саме ця модель дрона використовувалася підрозділом Prymary ГУР для доставки боєзарядів до узбережжя Криму. Зокрема, у квітні дрон уразив кілька російських катерів і зенітний комплекс "Тор-М2".
Обидві платформи оснащені антенами супутникового інтернету Starlink, що суттєво збільшує радіус їхньої дії. Уперше також було продемонстровано станцію керування з операторським кріслом, авіаційним штурвалом та важелем керування швидкістю. На штурвалі — низка функціональних кнопок, зокрема, ймовірно, для управління носовим креном.
Оператор отримує зображення з денних, нічних та тепловізійних камер через окуляри доповненої реальності, що об’єднують кілька ракурсів у єдину панораму. Картинка дублюється на монітор для інших офіцерів на пункті управління.
інтерфейс управління морським дроном в окулярах доповненої реальності оператора, Фото: militarnyi
За словами розвідників, дрононосці відкривають нові тактичні можливості не лише для точкових ударів, а й для прикриття масштабних морських операцій, включно з висадками диверсійних груп у тилу ворога.
Бійці ГУР знищили два російських винищувачі Су-30 за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder. Вони були запущені з безпілотних морських платформ Magura-7.
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