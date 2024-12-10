ГУР виявило західні та китайські компоненти у російських ударних БПЛА "Молния" і "Фенікс"

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.

Там розповіли, що "Молния" - це ударний безпілотний літальний апарат літакового типу, що запускається зі спеціальної катапульти та наводиться на ціль оператором, як FPV-дрон. БПЛА має дальність польоту до 40 км та бойову частину до 5 кг, що в 10 разів менше за ваги цієї частини у "шахеда".

Як зазначається, окрім полювання на військові цілі, Росія використовує "молнии" для терору мирного населення у наближених до лінії фронту містах та районах.

Так, у листопаді цього року ціллю такої атаки стали багатоповерхівка та торгівельний центр у Салтівському районі Харкова, тоді було поранено кількох людей. За даними розвідки, враховуючи те, що БПЛА керується та направляється безпосередньо оператором, цивільні обʼєкти були навмисною ціллю атаки.

Раніше Росія також використовувала аналогічні БПЛА без бойових частин для перевантаження української ППО.

У ГУР додали, що "молния" має доволі просту конструкцію та дешеву начинку, переважно китайську. Маркування електродвигуна, польотного контролера, камери та більшості електронних компонентів відповідає китайським виробникам – FATJAY, SpeedyBee, Caddx, Huayi Microelectronics, Trex Technologies тощо.

"Проте, китайські польотні контролери, як і багато інших плат різноманітної російської зброї, працюють на мікроконтролерах з маркуванням швейцарського виробника STMicroelectronics. Окрім цього, в платі управління двигуном використовуються перетворювачі з маркуванням американського виробника Vishay та конденсатори японського Rubycon", - розповіли фахівці ГУР.

Крім того, ще один розвідувальний БПЛА "Фенікс", який розробник у РФ називає "розвитком Орлана-10", містить компоненти з маркуванням виробників з 5 країн – США, Швейцарії, КНР, Нідерландів та Тайваню.

Найбільше – 7 компонентів – мають маркування STMicroelectronics зі штаб-квартирою у Швейцарії та виробництвом у девʼяти країнах на трьох континентах світу.