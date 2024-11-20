Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, допомагає Росії, - Зеленський

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний. Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає", - наголосив президент.

Також Зеленський закликав допомагати українській армії та дбати, зокрема, про те, "щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах".