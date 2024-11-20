Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, допомагає Росії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформаційне нагнітання й панічні повідомлення, які поширювали 20 листопада, лише допомагають РФ
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний. Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає", - наголосив президент.
Також Зеленський закликав допомагати українській армії та дбати, зокрема, про те, "щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах".
- 20 листопада посольства США, Іспанії, Італії та Греції заявили, що отримали конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку Росії на Україну у середу, 20 листопада. У ЦПД заявили, що росіяни зробили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Водночас у МЗС України назвали це нагнітанням.
- Українська розвідка заявила: росіяни проводять інформаційно-психологічну атаку проти українців, поширюючи від імені ГУР МО повідомлення, що нібито сьогодні для міст існує загроза "особливо масованого" ракетно-бомбового удару.
- Актуальне
- Важливе