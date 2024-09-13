Інкримінують "воєнні злочини" на Курщині: у РФ оголосили в розшук командувача ОК "Північ" Дмитра Красильникова
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти командувача оперативного командування "Північ" Дмитра Красильникова. Йому інкримінують нібито скоєння воєнних злочинів на Курщині
Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.
"Головним військовим слідчим управлінням Слідчого комітету Росії порушено кримінальну справу стосовно командира оперативно-тактичного управління "Північ" збройних формувань України генерал-майора Дмитра Красильникова. Його обвинувачують у скоєнні низки злочинів, передбачених статтями 205, 105, 167, 222, 222.1, 222.2, 317, 318 і 322 КК РФ", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням Слідчого комітету РФ, Красильников нібито наказав військовослужбовцям 22 окремої механізованої бригади, 80 окремої десантно-штурмової бригади та 61 окремої механізованої бригади ЗСУ, а також інших підрозділів, 6 серпня 2024 року незаконно перетнути кордон Росії та завдати ракетних ударів по території Курської області.
Окрім цього, російська сторона стверджує, що українські військові нібито атакували житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та цивільний автотранспорт за допомогою безпілотників, а також розмістили вибухові пристрої на дорогах, щоб перешкодити евакуації цивільного населення.
Красильников оголошений у розшук, а суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
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У Росії 30 серпня відкрили кримінальну справу проти футболіста та колишнього гравця української збірної Олександра Алієва і оголосили його у розшук.
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