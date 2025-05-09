Існує безліч рішень, щоб Україна могла чітко показати, що веде війну до перемоги, - військовий експерт Грант
Україна здебільшого тримає оборону замість того, щоб активно завдавати Росії стратегічно болючих ударів на її території
Про це заявив полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.
"Сьогодні очевидно, що Сполучені Штати також не готові сприймати війну серйозно. Причина в тому, що вона не входить до політичного порядку денного Дональда Трампа. Його мета - повернути владу в країні, утримати її і, можливо, навіть зробити своє правління довічним. Якщо не для себе, то для свого сина", - вважає він.
Грант додав, що США наразі не визначилися, чи справді готові вступити в повномасштабне протистояння з Росією.
"Чи усвідомлює Трамп, що Путін ним маніпулює, чи його проросійська позиція залишиться незмінною - ми, ймовірно, дізнаємося лише за кілька тижнів. Нам залишається тільки чекати і спостерігати. Однак чого ми точно не можемо собі дозволити, то це зволікати у боротьбі з Росією", - зазначив експерт.
Він наголосив, що удари дронів, особливо по російських авіабазах, дають результат.
"Їх потрібно посилити. Навіть якщо президент Зеленський вирішить не атакувати парад (інтерв'ю записувалося до 9 травня, - ред), у нього все ще є можливість завдати ударів по ворожих аеродромах і резиденціях Путіна", - заявив Грант.
На думку експерта, існує безліч рішень, які Україна могла б реалізувати, щоб чітко продемонструвати: вона веде цю війну для перемоги.
"Поки що цього не видно повною мірою. Україна здебільшого тримає оборону, замість того щоб активно завдавати Росії стратегічно болючих ударів на її території", - підсумував він.
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