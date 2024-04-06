ISW оцінив, скільки РФ втратила літаків через атаку українських дронів на аеродроми
В Інституті вивчення війни поки не спостерігають жодного візуального підтвердження того, що українські БПЛА пошкодили або знищили літаки чи інфраструктуру на будь-якій з авіабаз
Про це пише ISW.
Зазначається, що на геолокаційних кадрах видно вибухи та спрацьовування російської ППО біля всіх авіабаз, окрім однієї під Єйськом. Тому аналітики поки ще не можуть точно підтвердити ураження літаків чи інфраструктури на російських авіабазах.
Супутникові знімки за 4 квітня показують, що на авіабазі Енгельс було три важких стратегічних бомбардувальника Ту-160, п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95, транспортний літак Іл-76 і бомбардувальник Ту-22. Натомість на авіабазі Єйськ було десять навчально-бойових літаків Л-39, п'ять транспортних літаків Ан-26, транспортний літак Ан-74, транспортний літак Ан-12, чотири літаки Су-27, чотири літаки Су-25, один Су -30, кілька вертольотів Ка-52 і Мі-8. На аеродромі Морозовськ базувалися 29 літаків, переважно Су-34.
"ISW продовжує оцінювати, що українські удари по цілях у Росії є необхідною складовою української кампанії з деградації галузей, які підтримують російські військові зусилля та військовий потенціал, розгорнутий у російському тилу асиметричними засобами", - вважають аналітики.
- У ніч з 4 на 5 квітня українські безпілотники атакували російські військові аеродроми в Єйську, Курську, Енгельсі та авіабазу "Морозовськ" у Ростовській області РФ. Унаслідок атаки загалом пошкоджено 19 літаків, зокрема - 3 стратегічних бомбардувальники Ту-95МС.
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