ISW: РФ, імовірно, активізує наступ в найближчі тижні, напередодні очікуваного прибуття допомоги від США

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наголосив на триваючих російських наступальних операціях поблизу Часового Яру, Авдіївки та Донецька та заявив про намір Росії посилити свою ударну кампанію, щоб порушити українське матеріально-технічне забезпечення.

Проте ISW поки що не має візуального підтвердження того, що російські війська захопили всі ці населені пункти.

Шойгу також зосередився на заявлених російських завоюваннях на північний захід від Авдіївки поблизу Бердичів і на захід від міста Донецьк поблизу Георгіївки.

Ймовірно, Шойгу намагається загалом зобразити різноманітні поточні російські наступальні операції на сході України як однаково успішні, попри неоднозначний і обмежений тактичний успіх Росії на цих напрямках, вважають військові аналітики.

"Російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції в найближчі тижні, щоб використати українські матеріальні обмеження напередодні очікуваного прибуття допомоги безпеки США", - пояснили вони.

ISW пояснює, що зосередженість Шойгу на російських наступальних операціях поблизу Часового Яру, на захід від Авдіївки та на захід і південний захід від Донецька додатково вказує на те, що російські війська, ймовірно, посилять наступ у цих районах, де російські сили наразі віддають перевагу ширшим наступальним операціям, замість інших місць уздовж фронту.