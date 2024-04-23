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Сили оборони відбили 59 ворожих атак за добу: найактивніше росіяни наступали на Новопавлівському, Бахмутському й Авдіївському напрямках

23 квітня, 2024 вiвторок
20:02
Війна з Росією ЗСУ. кулемет

Протягом доби 23 квітня на фронті відбулося 60 бойових зіткнень. Росіяни 59 разів намагалися атакувати позиції Сил оборони. Найбільше ворожих штурмів припало на Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський напрямки

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 23 квітня. 

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси та Грем’яч Чернігівської області; Велика Берізка, Прогрес, Вільна Слобода, Уланове, Попівка, Стукалівка, Павлівка, Ободи, Новомиколаївка, Миропільське, Степок та Покровка Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог 1 раз атакував наші позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Греківка Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва, що на Луганщині. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаудару в районі Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 20 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка, Селидове, Карлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Побєда Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Червоне, Щербаки, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив за підтримки авіації 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Одрадокам’янка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Білозерка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 району зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 1 іншому важливому об’єкту противника.

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