Кадирівці розграбовують шахту на Донеччині, - Атеш

Про це повідомляється у telegram-каналі руху спротиву "Атеш".

Партизани заявили, що грабують шахту кадирівці із "Ахмат-Схід".

"На пункт тимчасової дислокації вони заганяють максимальну кількість особового складу, знімаючи їх зі штурмів. Однією з головних цілей є крадіжка міді. Своїх рабів вони не шкодують. Змушують працювати по 12-14 годин на добу", - йдеться у повідомленні.

Спочатку окупанти ріжуть викрадений метал, чистять, після чого перевозять його в тил для продажу.

"У нас є дані по кожному учаснику і організатору цієї "операції". Так що наша мідь дуже скоро наздожене вас в дуже неочікуваному місці", - заявили агенти Атеш.