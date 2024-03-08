Кадирівці розграбовують шахту на Донеччині, - Атеш
Агенти партизанського руху "Атеш" виявили, що кадирівці розграбовують шахту "Бутівка" Ясинуватського району Донецької області - викрадають мідь
Про це повідомляється у telegram-каналі руху спротиву "Атеш".
Партизани заявили, що грабують шахту кадирівці із "Ахмат-Схід".
"На пункт тимчасової дислокації вони заганяють максимальну кількість особового складу, знімаючи їх зі штурмів. Однією з головних цілей є крадіжка міді. Своїх рабів вони не шкодують. Змушують працювати по 12-14 годин на добу", - йдеться у повідомленні.
Спочатку окупанти ріжуть викрадений метал, чистять, після чого перевозять його в тил для продажу.
"У нас є дані по кожному учаснику і організатору цієї "операції". Так що наша мідь дуже скоро наздожене вас в дуже неочікуваному місці", - заявили агенти Атеш.
- 8 березня партизанський рух "Атеш" зафіксував прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.03 Купівля 38.03Продаж 38.54
- EUR Купівля 41.42Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе