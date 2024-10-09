Кадиров пообіцяв відправляти "проблемну молодь" на війну в Україну
Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що відтепер проблемну молодь Чечні відправлятимуть на війну в Україну
Про це чеченський диктатор написав у Telegram.
"Ми неодноразово закликали молодих людей республіки бути зразковими, гідними, відповідати нашим традиціям. Але є й така категорія, хоч і мізерна, яка вважає, що для неї жодних законів не писано. Молодь, що належить до цієї меншості, веде пустий, аморальний спосіб життя. Може дозволити собі припаркуватися будь-де, сісти за кермо, перебуваючи під впливом заборонених препаратів, порушувати ПДР, пишаючись цим, провокувати конфлікти", - скаржиться Рамзан Кадиров.
За словами глави Чечні, "проблемну молодь" відправлятимуть на війну в Україну.
"Відтепер розмова з ними буде короткою. Не поважаєш закон - або за ґрати за максимальним терміном, або термін підписуй контракт і в зону "СВО". Там ворогові й показуй свою хоробрість, зухвалість та лихацтво. Замість притягнення до адміністративної відповідальності доцільніше відправляти правопорушників на службу до лав російських військ", - погрожує Кадиров.
За словами диктатора, у Чечні вже нібито формують полк на 2,5 тис. осіб.
- 19 серпня Рамзан Кадиров заявив, що Ілон Маск подарував йому Cybertruck. Проте американець спростував цю заяву. Вже через місяць президент Чечні скаржився, що бізнесмен дистанційно нібито відключив йому електрокар.
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