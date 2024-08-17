Кадиров придбав кібертрак "Тесла" й обіцяє відправити його на війну проти України

Про це він повідомив у Telegram.

"Отримали від шановного Ілона Маска кібертрак "Тесла". Я з задоволенням випробував нову техніку й особисто переконався, що невипадково його називають "кіберзвір"", - написав Кадиров.

Глава Чечні заявив, що, зважаючи на "такі чудові характеристики", кібертрак нібито планують найближчим часом відправити на війну проти України.

Він також подякував Ілону Маску, назвавши його "великою людиною", та запросив його відвідати Грозний.