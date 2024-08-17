Кадиров придбав кібертрак "Тесла" й обіцяє відправити його на війну проти України
Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров придбав кібертрак "Тесла" і заявив, що планує відправити його на війну проти України
Про це він повідомив у Telegram.
"Отримали від шановного Ілона Маска кібертрак "Тесла". Я з задоволенням випробував нову техніку й особисто переконався, що невипадково його називають "кіберзвір"", - написав Кадиров.
Глава Чечні заявив, що, зважаючи на "такі чудові характеристики", кібертрак нібито планують найближчим часом відправити на війну проти України.
Він також подякував Ілону Маску, назвавши його "великою людиною", та запросив його відвідати Грозний.
- Ввечері в неділю, 11 серпня 2024 року, на завершення 6-го дня операції Сил оборони України в Курській області РФ офіційно оприлюднено перший на цьому напрямку фронту факт здачі в полон бійців спецназу "Ахмат" Рамзана Кадирова.
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