Кадиров: зупинки бойових дій не буде, нам потрібна повністю уся Україна

Мир, на його думку, стане можливим лише тоді, коли Україна стане регіоном чи округом Росії. Така заява від його імені вийшла у неділю, 7 вересня 2025 року, на сайті російського державного РІА "Новости".

Читайте також: Портников: Амбітні задачі Путіна на 2020-30-ті роки - в Україні мають зникнути або бути окупованими міста-мільйонники

"Я, взагалі, не прихильник зупинки бойових дій за нинішнього стану справ у зоні (так званої СВО - ред.). Вважаю, що припиняти бойові дії зараз нам не вигідно", - сказав Кадиров.

Читайте також: Стан здоровʼя Кадирова погіршується, у Чечні шукають йому наступника, - ЗМІ

"Мета і завдання "СВО" узято не зі стелі - це гарантія безпеки усієї нашої країни. Мир на наших кордонах можливий лише тоді, коли Україна стане регіоном або округом Росії", - вважає керівник прокремлівської адміністрації у захопленій росіянами Ічкерії.