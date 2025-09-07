Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Кадиров: зупинки бойових дій не буде, нам потрібна повністю уся Україна

Кадиров: зупинки бойових дій не буде, нам потрібна повністю уся Україна

Анатолій Буряк
7 вересня, 2025 неділя
17:59
Війна з Росією Рамзан Кадиров

Призначений РФ керівник окупованої Чечні Рамзан Кадиров не вважає себе прихильником зупинки бойових дій на території України

Зміст

Мир, на його думку, стане можливим лише тоді, коли Україна стане регіоном чи округом Росії. Така заява від його імені вийшла у неділю, 7 вересня 2025 року, на сайті російського державного РІА "Новости".

Читайте також: Портников: Амбітні задачі Путіна на 2020-30-ті роки - в Україні мають зникнути або бути окупованими міста-мільйонники

"Я, взагалі, не прихильник зупинки бойових дій за нинішнього стану справ у зоні (так званої СВО - ред.). Вважаю, що припиняти бойові дії зараз нам не вигідно", - сказав Кадиров.

Читайте також: Стан здоровʼя Кадирова погіршується, у Чечні шукають йому наступника, - ЗМІ

"Мета і завдання "СВО" узято не зі стелі - це гарантія безпеки усієї нашої країни. Мир на наших кордонах можливий лише тоді, коли Україна стане регіоном або округом Росії", - вважає керівник прокремлівської адміністрації у захопленій росіянами Ічкерії.

  • 1 вересня СБУ оголосила Кадирову заочну підозру за розстріл українських полонених та використання їх як "живого щита" для окупантів.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
Рамзан Кадиров
Чечня
чеченці
пропаганда
Читайте також:
Прапор США
Автор Дар'я Куркіна
6 вересня, 2025 субота
США повідомили країнам Європи про майбутню зупинку військової допомоги, - міноборони Литви
газогін "Сила Сибіру"
Автор Дар'я Тарасова
5 вересня, 2025 п'ятниця
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
Автор Марія Музиченко
7 вересня, 2025 неділя
РФ атакувала Україну БПЛА та балістикою: у Києві є загиблі та поранені, загоряння будівлі Кабміну, в Кривому Розі та Одесі є постраждалі, у Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру
Київ
+20.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 47.94
    Продаж 48.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
7 вересня
19:12
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ ввечері 7 вересня спрямувала на Україну ударні дрони: на сході Київщини працювало ППО
18:57
Розтрощене Audi винуватця смертельної ДТП на Харківському мосту в Києві (07.09.2025)
На столичному Харківському мості водій Audi вилетів на зустрічну смугу: 2 загиблих, 3 постраждалих
18:50
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин
На пресконференції в Китаї Путін поводився як пес якого побили, - Безсмертний
18:12
Ексклюзив
шахед
Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж
18:01
OPINION
Те, що в Україні не можна бути просто нормальним — сум і навіть розпач
17:45
Інтерв’ю
Трамп і Путін
Захід має зробити очевидний висновок – умиротворення Путіна не працює, - експосол США в Росії Макфол
17:38
Ексклюзив
Віктор Ягун
Ворожими БПЛА вдалося пробити найсильнішу зону ППО в серці Києва, але це одноразово, - генерал-майор СБУ Ягун
17:26
Рятувальники біля атакованої РФ дев'ятиповерхівки (Святошинський район Києва, 07.09.2025)
"Вилетіли з 6-го поверху". Сусідка розповіла, як у Святошинському районі Києва росіяни вбили мати з двомісячним немовлям
16:48
Нічні навчання у невизнаному Придністров'ї
У невизнаному Придністров'ї вдруге за два тижні провели без попередження нічні стрільби, - ЗМІ
16:23
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Нічна атака на Кременчук: протягом 4 годин тривоги було чутно 40 вибухів, пошкоджено палац культури
16:02
OPINION
Про тил в умовах фронту
15:55
Кирило Буданов
Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
15:02
Кривава повня
"Кривавий Місяць": о котрій українці побачать повне місячне затемнення у ніч на 8 вересня
14:57
Ексклюзив
"Може бути повʼязаний з Днем воєнної розвідки України": експерт Лакійчук про удар росіян по будівлі Кабінету міністрів
14:39
На фото: військовий
В Україні відзначають День воєнної розвідки
14:38
У Києві після російського удару екстрено провели пологи у постраждалої жінки: медики борються за життя матері та дитини
14:14
Момент російського удару по Крюківському мосту в Кременчуці (ніч з 6 на 7 вересня 2025 року)
Після нічної атаки на Кременчук зупипинено рух Крюківським мостом через Дніпро: яка альтернатива
14:05
OPINION
Боротьба за увагу виборця далеко не завжди дорівнює боротьбі за перемогу над Росією
13:28
Ексклюзив
Олег Симороз
"Військовослужбовців, на плечах яких ми вивозимо вже 4-й рік повномасштабного вторгнення, знову намагаються зробити крайніми": ветеран Симороз про законопроєкт №13452
13:12
кіт вода
У Донецьку з'явився новий вид злочинності: водяні мародери
13:05
Ексклюзив
В Маріуполі окупанти перейменували вулицю Азовстальську на Тульський проспект і встановили памʼятники прянику й самовару, - волонтер Осиченко
13:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія здійснила найбільшу нічну атаку по Україні, поки Сі Цзіньпінь змушує світ обирати між війною та миром. Акценти світових ЗМІ 7 вересня
12:44
OPINION
Якщо Україні не допомогти, війна прийде до поки що мирних міст інших країн Європи
12:33
Георгій Судаков, Шахтар, Ліга чемпіонів
Росіяни влучили у будинок футболіста Судакова під час масованого обстрілу України
12:01
OPINION
Сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати
11:43
Оновлено
РФ атакувала Україну БПЛА та балістикою: у Києві є загиблі та поранені, загоряння будівлі Кабміну, в Кривому Розі та Одесі є постраждалі, у Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру
11:43
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
На Покровському напрямку окупанти намагаються просочитись через наші позиції, не вступаючи у бій, - офіцер ЗСУ Цехоцький
11:25
Росіяни просунулися на Дніпровщині та Донеччині, - DeepState
11:13
управління розвідки Міністерства оборони
"Очі, вуха та мозок нашої армії": Сирський і Буданов привітали захисників з Днем воєнної розвідки України
10:36
Оновлено
Нафтопровід і НПЗ: Сили оборони уразили низку стратегічних об’єктів на території Росії
10:01
OPINION
Чому нам не допоможе антиросійська пропаганда
09:41
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
Сили оборони вночі ліквідували 751 з 823 цілей, які РФ запустила по Україні
09:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін може розглядати зустріч із Зеленським, як частину своїх зусиль зі стримування Трампа, - Портников
08:13
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 170 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку
08:10
Партизани "Атеш" знищили вежу зв’язку біля штабу російського десантного полку в Тулі
08:00
OPINION
Чому я не вірю в можливість перемир'я
07:40
Аналітика
Ту-95МС
Стратегічна авіація РФ повторила долю Чорноморського флоту: що відомо про авіабазу "Українка", яка біля Китаю
07:30
Огляд
Його роботи продають за сотні тисяч доларів: 150 років тому народився київський художник Олександр Мурашко
07:22
На фото втрати окупантів
За добу війни в Україні армія РФ втратила 970 військових, 2 танки та 42 артсистеми
00:19
Фіцо під час зустрічі з Путіним
"Де завгодно": Путін під час зустрічі з Фіцо заявив, що нібито готовий зустрітися із Зеленським не лише в Москві
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV