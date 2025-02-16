Каллас анонсувала нові ініціативи щодо України найближчим часом

Про це вона написала у Х.

Каллас поінформувала, що міністри закордонних справ країн ЄС у Мюнхені, провели "хорошу дискусію", завершуючи Мюнхенську безпекову конференцію-2025.

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"Європа єдина у підтримці України та зміцненні нашої власної оборони. Найближчим часом ми виступимо з новими ініціативами, щоб просунути це (ініціативи, - ред.) уперед", - наголосила вона.