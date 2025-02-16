Каллас анонсувала нові ініціативи щодо України найближчим часом
У Мюнхені очільниця європейської дипломатії, віцепрезидентка Єврокомісії, Кая Каллас заявила, що незабаром будуть запропоновані нові ініціативи для підтримки України
Про це вона написала у Х.
Каллас поінформувала, що міністри закордонних справ країн ЄС у Мюнхені, провели "хорошу дискусію", завершуючи Мюнхенську безпекову конференцію-2025.
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"Європа єдина у підтримці України та зміцненні нашої власної оборони. Найближчим часом ми виступимо з новими ініціативами, щоб просунути це (ініціативи, - ред.) уперед", - наголосила вона.
- Раніше стало відомо, що у неділю, 16 лютого, на полях Мюнхенської безпекової конференції відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС.
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та власної безпеки, в іншому випадку "майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці".
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