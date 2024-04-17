Канада заклала у бюджет на 2024 рік кошти на військову допомогу Україні на 5 років: скільки виділять
Міністр фінансів Канади Христя Фріланд представила федеральний бюджет на 2024 рік, у який увійшли кошти на військову допомогу Україні на 5 років - $1,6 млрд
Про це повідомляє CP24.
Канадський уряд планує збільшити військові витрати до 1,76% ВВП до 2030 року, включаючи $8,1 млрд протягом наступних 5 років.
У бюджеті передбачено виділення $1,6 млрд протягом п'яти років на військову допомогу Україні.
Також у проєкт включили $350 млн протягом двох років на реагування на великомасштабні гуманітарні кризи та $159 млн протягом п'яти років на підтримку "трансформації" управління глобальних справ Канади.
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