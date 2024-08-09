Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Риженко назвав кількість військ, які РФ розмістила в Криму

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Настільки мені відомо, в окупованому Криму росіяни намагаються не концентрувати велику кількість військ. Мова може йти про 20 тис. особового складу. І це максимальна чисельність російських окупаційних військ, яка може там бути. Росіяни використовують територію Криму більше для відновлення та ремонту техніки, а також для лікування поранених та накопичення боєприпасів. Оце їхня головна мета", - розповів Риженко.

За словами капітана, росіяни намагаються концентрувати в Криму авіацію та ракетні підрозділи, які обстрілюють південні території України.

"На початку повномасштабного вторгнення в окупованому Криму дійсно було сконцентровано велику кількість військ. Зараз ситуація змінилась. Окупанти головним чином концентрують в Криму авіацію, якою намагаються штурмувати наші сили на Півдні. Також Росія зосередила в Криму ракетні підрозділи, які також активно обстрілюють південні території нашої країни", - додав він.