Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Риженко назвав кількість військ, які РФ розмістила в Криму
Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Андрій Риженко повідомив, що росіяни зосередили в окупованому Криму понад 20 тис. військовослужбовців
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Настільки мені відомо, в окупованому Криму росіяни намагаються не концентрувати велику кількість військ. Мова може йти про 20 тис. особового складу. І це максимальна чисельність російських окупаційних військ, яка може там бути. Росіяни використовують територію Криму більше для відновлення та ремонту техніки, а також для лікування поранених та накопичення боєприпасів. Оце їхня головна мета", - розповів Риженко.
За словами капітана, росіяни намагаються концентрувати в Криму авіацію та ракетні підрозділи, які обстрілюють південні території України.
"На початку повномасштабного вторгнення в окупованому Криму дійсно було сконцентровано велику кількість військ. Зараз ситуація змінилась. Окупанти головним чином концентрують в Криму авіацію, якою намагаються штурмувати наші сили на Півдні. Також Росія зосередила в Криму ракетні підрозділи, які також активно обстрілюють південні території нашої країни", - додав він.
- 5 серпня речник Військово-Морських Сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук заявив, що противник у Криму використовує найрізноманітніші повітряні судна, які тільки є у складі армії РФ.
- 7 серпня заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі радіо "Крим.Реалії" заявив, що ЗСУ знищили п'ять дивізіонів російського ППО в тимчасово окупованому Криму з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.82 Купівля 40.82Продаж 41.3
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.2
- Актуальне
- Важливе