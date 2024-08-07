З 2022 року ЗСУ знищили близько 50 російських систем ППО в Криму

Про це заявив авіаексперт, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі радіо "Крим.Реалії".

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"Це досить велика кількість машин. Вважайте лише по 7-8 одиниць в одних засобах (ППО – КР). Ми говоримо, що якщо це приблизно загалом – близько 50 машин", – зазначив він.