Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Риженко вважає, що Росія не здатна вести війну понад 2 роки
Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 рр. Андрій Риженко зазначив, що Росія вже має проблеми з виготовленням озброєння
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Бачимо, що Україна має проблеми, але й Росія також вже має проблеми. РФ вже критично залежить від артилерійських снарядів КНДР, і це серйозний показник. Кількість російської техніки, яка виводиться нашими військовими з ладу, це також дуже серйозний показник. Тому що росіяни нібито військову промисловість поставили на рейки воєнного часу, але кількість озброєння ніяк не задовольняє їхні потреби, і навіть не покриває їхні втрати", - пояснив Риженко.
За словами капітана 1 рангу запасу ВМС ЗСУ, Росія не готова воювати більше 2-х років.
"Фонд національного добробуту РФ вже наполовину випотрошений. Коштів немає, щоб покривати усі негаразди, які пов'язані з санкціями й падінням ціни на нафту. І це все відбувається на фоні того, що американці поступово нарощують тиск, щоб санкції виконувалися. До речі, сьогодні росіяни не використовували "калібри", і це теж цікавий факт. Це є індикатором того, що росіяни мають проблеми з виготовленням ракет. Тому Росія нездатна більше 2-х років вести таку війну, а наші можливості повністю залежать від допомоги з боку партнерів", - наголосив Риженко.
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