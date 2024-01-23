Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Риженко вважає, що Росія не здатна вести війну понад 2 роки

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Бачимо, що Україна має проблеми, але й Росія також вже має проблеми. РФ вже критично залежить від артилерійських снарядів КНДР, і це серйозний показник. Кількість російської техніки, яка виводиться нашими військовими з ладу, це також дуже серйозний показник. Тому що росіяни нібито військову промисловість поставили на рейки воєнного часу, але кількість озброєння ніяк не задовольняє їхні потреби, і навіть не покриває їхні втрати", - пояснив Риженко.

За словами капітана 1 рангу запасу ВМС ЗСУ, Росія не готова воювати більше 2-х років.

"Фонд національного добробуту РФ вже наполовину випотрошений. Коштів немає, щоб покривати усі негаразди, які пов'язані з санкціями й падінням ціни на нафту. І це все відбувається на фоні того, що американці поступово нарощують тиск, щоб санкції виконувалися. До речі, сьогодні росіяни не використовували "калібри", і це теж цікавий факт. Це є індикатором того, що росіяни мають проблеми з виготовленням ракет. Тому Росія нездатна більше 2-х років вести таку війну, а наші можливості повністю залежать від допомоги з боку партнерів", - наголосив Риженко.