Керівництво "ДНР" на нараді слухало гімн України завдяки Руху опору, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У понеділок, 24 червня, відбулася онлайн-нарада керівництва "ДНР", яка завдяки силам Руху опору розпочалася з прослуховування гімну України. Усі колаборанти були змушені дослухати його до кінця", - розповідають у ЦНС.

Зазначено, що кіберфахівці Руху опору отримали доступ до онлайн-наради окупантів, завдяки чому отримали потрібні дані про ворога та "вирішили налаштувати зрадників на патріотичний лад".

Під час конференції, коли лунав державний гімн України, один з учасників намагався вимкнути камеру, проте все керівництво "ДНР" дослухало його до кінця.

"Нарада деенерівців була присвячена жахливому стану ЖКГ окупованих регіонів Донецької області, але музична пауза викликала в колаборантів справжню параною, і вони вирішили більше не працювати", - додають у Спротиві.