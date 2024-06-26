Керівництво "ДНР" на нараді слухало гімн України завдяки Руху опору, - Спротив
Керівництво так званої ДНР розпочало свою онлайн-нараду з прослуховування гімну України, що забезпечили сили Руху опору
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"У понеділок, 24 червня, відбулася онлайн-нарада керівництва "ДНР", яка завдяки силам Руху опору розпочалася з прослуховування гімну України. Усі колаборанти були змушені дослухати його до кінця", - розповідають у ЦНС.
Зазначено, що кіберфахівці Руху опору отримали доступ до онлайн-наради окупантів, завдяки чому отримали потрібні дані про ворога та "вирішили налаштувати зрадників на патріотичний лад".
Під час конференції, коли лунав державний гімн України, один з учасників намагався вимкнути камеру, проте все керівництво "ДНР" дослухало його до кінця.
"Нарада деенерівців була присвячена жахливому стану ЖКГ окупованих регіонів Донецької області, але музична пауза викликала в колаборантів справжню параною, і вони вирішили більше не працювати", - додають у Спротиві.
- 26 червня стало відомо, що мер Міасу, що в Челябінській області Росії, Єгор Ковальчук стане новим очільником уряду самопроголошеної "ЛНР".
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