Хакери опублікували "евакуаційний прайс" на сайті російського Червоного хреста

Інформацію про атаку на сайт Російський Червоний хрест підтвердив у телеграмі.

"Сайт Російського Червоного Хреста зазнав хакерської атаки. Зараз наші фахівці усувають проблеми, доступ до сайту може бути тимчасово обмежений", – йдеться в повідомленні голови російського відділення організації Павла Савчука.

"Ми не організуємо платну евакуацію з Білгородської області та не підтримуємо ініціативи збройних угруповань. Наше Білгородське відділення надає допомогу всім, кому потрібно, у штатному режимі", – додав він.

Савчук написав, що вважає такі акти неприпустимими, а ті, хто це зробив, не розуміють наслідків своїх дій. І зазначив, що організація звернулася до російських IT-компаній із проханням допомогти гарантувати інформаційну безпеку ресурсів "для безперебійної гуманітарної роботи та надання допомоги людям".

Про свою причетність до зламу сайту повідомили українські хакери. У телеграм-каналі української хакерської спільноти Hdr0 пояснили, що в гуманітарній організації проігнорували заклик Російського добровольчого корпусу допомогти мирним жителям Білгородщини, тому оголошення про евакуацію довелося написати їм. І показали, який вигляд мала зламана сторінка Червоного хреста.

Фото: скриншот

Зокрема, на ній йшлося про те, що Червоний хрест Росії начебто повідомляє про місію евакуації з території Білгорода та Білгородської області. Проте ці послуги мають свою вартість. Так, евакуацію дітей до 17 років "оцінили" у 5 тис. рублів, дівчат до 25 років – 10 тис. рублів, чоловіків – 30 тис. рублів тощо.

Фото: скриншот

Також у дописі пропонували "додаткові послуги", як-от "надання місця VIP-класу", Wi-Fi у дорозі, "тверезий водій" тощо. А для тих, хто надасть фотографії бюлетеня з голосом за Путіна, евакуація мала бути "беzкоштовною".