Кіберфахівці ГУР атакували найбільші російські банки, - ЗМІ
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели DDOS-атаку на Росію, внаслідок чого постраждали найбільші банки РФ
Про це повідомляють джерела Бабеля, Суспільного та РБК-Україна.
Як інформують джерела, завдяки операції було порушено роботу найбільших банківських установ Росії, які фінансують війну РФ проти України.
Зокрема, під кібератаку потрапили банк "Росія", "Тінькофф банк", Газбанк та платіжна система СБП.
У Росії користувачі скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, а також на те, що не можуть скористатися особистим кабінетом, сайтами та мобільними застосунками вказаних банків.
- Кіберфахівці Головного управління розвідки МО України 7 вересня атакували низку російських ресурсів, причетних до виготовлення зброї та розбудови об'єктів військової інфраструктури.
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