Кіберфахівці ГУР атакували найбільші російські банки, - ЗМІ

Про це повідомляють джерела Бабеля, Суспільного та РБК-Україна.

Як інформують джерела, завдяки операції було порушено роботу найбільших банківських установ Росії, які фінансують війну РФ проти України.

Зокрема, під кібератаку потрапили банк "Росія", "Тінькофф банк", Газбанк та платіжна система СБП.

У Росії користувачі скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, а також на те, що не можуть скористатися особистим кабінетом, сайтами та мобільними застосунками вказаних банків.