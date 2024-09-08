Кіберфахівці ГУР атакували низку російських підприємств, які виготовляють елементи зброї

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інші запчастини для російської зброї, обладнання для обробки металів.



Також хакери атакували ресурси компаній, які беруть участь у розбудові об'єктів військової інфраструктури РФ.



Серед них ― "СМКомплект ЕК", "КрістЕлКом", "КонтурНИИРС", "Чіп-проф", "Челябінський завод промислової модернізації", "сібінструмент", "смєтка.ру" та низка інших.



Зазнав труднощів унаслідок атак і пропагандистський "Сімферопольський форум".



"У результаті кібероперації фахівці ГУР МОУ отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних та резервних копій", - звітували розвідники.



Також на сайтах атакованих ресурсів кіберфахівці-розвідники розмістили привітання до Дня Воєнної розвідки України.