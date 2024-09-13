"Київ націлюють на посилення атак по простих росіянах": фейки роспропаганди за 12 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 12 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 12 вересня російська пропаганда запустила дві дезінформації.
Дезінформація: Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила: "Київ націлюють на посилення атак по простих росіянах, наших містах і селах".
Спростування: Україна спрямовує удари виключно по військових об'єктах ЗС Росії. Україна ніколи не ставить за мету атаки на цивільних осіб чи мирні міста, оскільки наша боротьба – це захист суверенітету і населення, а не поширення терору.
Дезінформація: Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "збройні сили Росії б'ють тільки по тих інфраструктурних об'єктах, які безпосередньо зав'язані на організацію бойових операцій".
Спростування: Заява Лаврова про вибіркові удари по військових цілях є відвертою брехнею, яскраве тому підтвердження – ракетний удар по київській дитячій лікарні. Російські ракети та дрони систематично руйнують житлові будинки, школи, медичні заклади та інші цивільні об'єкти. Ці дії – ніщо інше, як військові злочини проти мирного населення.
- Раніше американська журналістка Фіорелла Ізабель просувала проросійський наратив, що Україна буцімто вбиває жінок і дітей.
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