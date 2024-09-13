"Київ націлюють на посилення атак по простих росіянах": фейки роспропаганди за 12 вересня

За версією ЦПД при РНБО України, 12 вересня російська пропаганда запустила дві дезінформації.

Дезінформація: Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила: "Київ націлюють на посилення атак по простих росіянах, наших містах і селах".

Спростування: Україна спрямовує удари виключно по військових об'єктах ЗС Росії. Україна ніколи не ставить за мету атаки на цивільних осіб чи мирні міста, оскільки наша боротьба – це захист суверенітету і населення, а не поширення терору.

Дезінформація: Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "збройні сили Росії б'ють тільки по тих інфраструктурних об'єктах, які безпосередньо зав'язані на організацію бойових операцій".

Спростування: Заява Лаврова про вибіркові удари по військових цілях є відвертою брехнею, яскраве тому підтвердження – ракетний удар по київській дитячій лікарні. Російські ракети та дрони систематично руйнують житлові будинки, школи, медичні заклади та інші цивільні об'єкти. Ці дії – ніщо інше, як військові злочини проти мирного населення.