Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Київ націлюють на посилення атак по простих росіянах": фейки роспропаганди за 12 вересня

"Київ націлюють на посилення атак по простих росіянах": фейки роспропаганди за 12 вересня

Влад Дідусь
13 вересня, 2024 п'ятниця
05:28
Війна з Росією Сергій Лавров

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 12 вересня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 12 вересня російська пропаганда запустила дві дезінформації.

Дезінформація: Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила: "Київ націлюють на посилення атак по простих росіянах, наших містах і селах". 

Спростування: Україна спрямовує удари виключно по військових об'єктах ЗС Росії. Україна ніколи не ставить за мету атаки на цивільних осіб чи мирні міста, оскільки наша боротьба – це захист суверенітету і населення, а не поширення терору. 

Дезінформація: Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "збройні сили Росії б'ють тільки по тих інфраструктурних об'єктах, які безпосередньо зав'язані на організацію бойових операцій".

Спростування: Заява Лаврова про вибіркові удари по військових цілях є відвертою брехнею, яскраве тому підтвердження – ракетний удар по київській дитячій лікарні. Російські ракети та дрони систематично руйнують житлові будинки, школи, медичні заклади та інші цивільні об'єкти. Ці дії – ніщо інше, як військові злочини проти мирного населення.

  • Раніше американська журналістка Фіорелла Ізабель просувала проросійський наратив, що Україна буцімто вбиває жінок і дітей.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Сергій Лавров
Марія Захарова
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Читайте також:
Автор Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState
путін
Автор Ольга Бабишена
13 вересня, 2024 п'ятниця
Путін назвав дозвіл бити по РФ західними ракетами прямою участю НАТО у війні в Україні. Прем'єр Британії відреагував
Курська область
Автор Катерина Єсікова
12 вересня, 2024 четвер
Росіяни почали атакувати позиції ЗСУ у Курській області, захопили кілька селищ, - ISW
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.26
    Продаж 45.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
13 вересня
06:51
Україна-Польща
Польща доєдналась до закликів зняти обмеження з України на удари вглиб РФ
06:34
ЗСУ, військові
Контрнаступ російської армії в Курській області досяг незначних успіхів, - ISW
06:30
Канадський кінофестиваль TIFF призупинив показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
06:26
Прапор США
США схвалили продаж зброї Ізраїлю на $165 млн
06:15
Новини Західної України
У Кишиневі суд засудив українку до чотирьох років за спробу підкупу поліцейського
05:57
Анонс
Костянтин Вівчаренко, Динамо, УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 6-го туру
04:34
війна з росією
DeepState: росіяни просунулись у Макіївці, Красногорівці та Гродівці
03:39
Інфографіка
Шахтар, Ліга чемпіонів
Суперкомп’ютер оцінив ймовірність перемоги "Шахтаря" у Лізі чемпіонів
02:59
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 13 вересня
01:10
Джеймс Девід Венс
Кандидат у віцепрезиденти США Венс розсекретив деталі "мирного плану" Трампа для України
00:31
Даніеле Де Россі та Артем Довбик, "Рома"
"Я б краще розпорядився грошима": легенда "Роми" Тотті розкритикував трансфер Довбика
00:21
Оновлено
путін
Путін назвав дозвіл бити по РФ західними ракетами прямою участю НАТО у війні в Україні. Прем'єр Британії відреагував
2024, четвер
12 вересня
23:54
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 122 боєзіткнення, найбільше на Курахівському та Покровському напрямках
23:34
Дональд Трамп
Трамп відмовився від другого раунду дебатів з Гарріс
23:34
Оновлено
Три працівники Червоного Хреста загинули через атаку РФ на Донеччині. Організація відреагувала
23:22
Рада безпеки ООН
"Для ефективного розв'язання викликів XXI століття": США оприлюднили пропозиції щодо реформування Радбезу ООН
22:53
Камала Гарріс
Гарріс збільшила відрив від Трампа після дебатів, - опитування Reuters/Ipsos
22:42
Курськ
РФ оголосила у розшук 7 українських та іноземних журналістів, які робили репортажі з Курської області
22:05
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
Кріштіану Роналду обізвав своїх критиків щурами
21:52
Чернівецькі правоохоронці з лютого беруть під свою опіку заклади середньої освіти
У Києві чоловік повідомив, що його вдарив народний депутат: поліція зʼясовує обставини
21:33
Ексклюзив
Ердоган переговори
"Путін проситиме про переговори": дипломат Безсмертний назвав фактори
21:28
SpaceX
Непрофесійні астронавти вперше в історії здійснили вихід у відкритий космос
21:02
тюрма
У Латвії засудили прокремлівську активістку до одного року увʼязнення
20:56
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Збиття російського винищувача Су-30 над Чорним морем, у Генштабі готують не одну операцію ЗСУ на території РФ. Колонка Сергія Згурця
20:54
Фінляндія
У Фінляндії відреагували на звинувачення в запуску з її території БПЛА для ударів по Мурманській області РФ
20:44
Новини компаній
Логістична компанія Ferrexpo підтвердила відповідність міжнародним стандартам екоменеджменту та безпеки праці
20:25
НАТО, Єнс Столтенберг
Столтенберг очолить Мюнхенську безпекову конференцію після закінчення повноважень генсека НАТО, - Politico
20:09
OPINION
Володимир Єрмоленко
Про любов під час війни
19:43
Володимир Путін
МЗС України оголосило демарш Монголії, яка не заарештувала Путіна за ордером МКС
19:36
Радослав Сікорський
Україна має право бити по авіабазах, з яких злітають російські бомбардувальники, - глава МЗС Польщі Сікорський
19:31
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із прокурором МКС Ханом, як змусити країни дотримуватися Римського статуту
19:22
Ексклюзив
Позиція Байдена залежатиме від відповіді, яку почув Блінкен під час візиту в Київ: Чаленко про дозвіл США бити по РФ
19:05
Сергій Карякін
Колишнього українського шахіста Карякіна включили до ради федерації РФ від окупованого Криму
19:03
Очільник МОН Оксен Лісовий
"Будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей": Лісовий про скасування у школах дрескоду
19:00
Оновлено
Атака на Томину Балку
Росіяни протягом дня атакують Херсонщину: 7 людей поранені
18:52
Завдали збитків на 286 млн грн: ексголові Дніпропетровської ОВА та іншим посадовцям оголосили підозру в корупції
18:51
Російський Су-30СМ
InformNapalm: казахстанські фахівці обслуговують російські літаки Су-30СМ, використовуючи французьке обладнання
18:41
На фото: Бріжит Макрон
Поширювали чутки, що дружина президента Макрона народилась чоловіком: у Франції оштрафували двох жінок
18:31
Ексклюзив
AGM-158 JASSM — малопомітна крилата ракета повітряного базування
"Це буде гарна новина": Defense Express про передачу зі США AGM-158А, які зможуть бити по аеродромах РФ
18:28
Ексклюзив
Закликаю депутатів ВР повернути ПДФО у прифронтові громади, - мер Конотопа Семеніхін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV