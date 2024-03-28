Київ скликав надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО: причина

Про це повідомила Місія України при НАТО.

Зазначено, що зустріч скликана за ініціативи української сторони сьогодні, 28 березня. Засідання відбулося у штаб-квартирі Альянсу.

Очільник Міноборони України Рустем Умєров повідомив союзникам про наслідки російських атак і заходи реагування, які застосовує Україна. Міністр також закликав країни - члени НАТО надати державі додаткові системи ППО, ПРО та ракети до них.