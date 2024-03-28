Київ скликав надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО: причина
Сьогодні, 28 березня, через обстріли РФ української критичної інфраструктури Київ скликав надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Про це повідомила Місія України при НАТО.
Зазначено, що зустріч скликана за ініціативи української сторони сьогодні, 28 березня. Засідання відбулося у штаб-квартирі Альянсу.
Очільник Міноборони України Рустем Умєров повідомив союзникам про наслідки російських атак і заходи реагування, які застосовує Україна. Міністр також закликав країни - члени НАТО надати державі додаткові системи ППО, ПРО та ракети до них.
- Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.
- 23 березня росіяни запустили ударні БПЛА і крилаті ракети для обстрілу України. У результаті атаки падіння осколків зафіксували у Київській і Дніпропетровській областях, на Львівщині атаковано обʼєкт критичної інфраструктури, а також пошкоджена припортова інфраструктура Одещини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.06 Купівля 39.06Продаж 39.53
- EUR Купівля 42.23Продаж 42.95
- Актуальне
- Важливе