Кислиця натякнув, що зі спецпосланцем Трампа Віткоффом зустрічався двійник Путіна
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця проаналізував фото Путіна з зустрічі з Віткоффом і припустив, що зі спецпосланцем Трампа, ймовірно, зустрічався двійник російського диктатора
Про це він написав у соцмережі X.
Дипломат проаналізував фото Путіна із зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, зроблене минулого тижня, і сьогоднішню світлину із зустрічі з Віткоффом.
"Знайдіть 10 або більше відмінностей. Путін із Лукашенком минулого тижня і Путін сьогодні з Віткоффом. Але де, власне, Путін? Або жодного?" - написав Кислиця.
- 6 серпня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до Москви, де зустрівся з Путіним. Діалог політиків тривав близько 3 годин.
- У 2022 році начальник ГУР Кирило Буданов казав, що особисто знає про трьох двійників Володимира Путіна. "Я особисто не є "путінознавцем", скажімо так. Для мене є точно три двійники, яких особисто я бачу одразу. Скільки їх насправді - треба просто підняти інформацію", - заявляв він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.85
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе