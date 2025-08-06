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Війна з Росією: хроніка
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Кислиця натякнув, що зі спецпосланцем Трампа Віткоффом зустрічався двійник Путіна

Юлія Юліна
6 серпня, 2025 середа
16:18
Війна з Росією скотиняка, hyilo

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця проаналізував фото Путіна з зустрічі з Віткоффом і припустив, що зі спецпосланцем Трампа, ймовірно, зустрічався двійник російського диктатора

Зміст

Про це він написав у соцмережі X.

Дипломат проаналізував фото Путіна із зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, зроблене минулого тижня, і сьогоднішню світлину із зустрічі з Віткоффом.

"Знайдіть 10 або більше відмінностей. Путін із Лукашенком минулого тижня і Путін сьогодні з Віткоффом. Але де, власне, Путін? Або жодного?" - написав Кислиця.

  • 6 серпня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до Москви, де зустрівся з Путіним. Діалог політиків тривав близько 3 годин.
  • У 2022 році начальник ГУР Кирило Буданов казав, що особисто знає про трьох двійників Володимира Путіна. "Я особисто не є "путінознавцем", скажімо так. Для мене є точно три двійники, яких особисто я бачу одразу. Скільки їх насправді - треба просто підняти інформацію", - заявляв він.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Путін
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