Кислиця натякнув, що зі спецпосланцем Трампа Віткоффом зустрічався двійник Путіна

Про це він написав у соцмережі X.

Дипломат проаналізував фото Путіна із зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, зроблене минулого тижня, і сьогоднішню світлину із зустрічі з Віткоффом.

"Знайдіть 10 або більше відмінностей. Путін із Лукашенком минулого тижня і Путін сьогодні з Віткоффом. Але де, власне, Путін? Або жодного?" - написав Кислиця.