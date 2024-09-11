Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Кислиця заявив, що сесія Генасамблеї ООН відкрилась "не під фанфари, а під вибухи ракет і крики поранених українців"

Кислиця заявив, що сесія Генасамблеї ООН відкрилась "не під фанфари, а під вибухи ракет і крики поранених українців"

Ксенія Золотова
11 вересня, 2024 середа
00:51
Війна з Росією Рада безпеки ООН

На засіданні Радбезу ООН постпред України Сергій Кислиця сказав, що сесія Генасамблеї, відкриття якої було у той самий час, розпочалася "не під фанфари, які зазвичай супроводжують початок нового річного циклу роботи, а під вибухи балістичних ракет і крики поранених мирних українців"

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ.

Кислиця назвав "промовистим" одночасність проведення цих двох заходів.

"Якби Росія не розпочала війну, ми могли б сидіти в залі Генеральної Асамблеї та ділитися позитивними очікуваннями щодо 80-ї річниці нашої Організації", – зазначив дипломат.

За його словами, "натомість ми чуємо визнання Генерального секретаря, що сьогоднішній світовий порядок просто ні для кого не працює, а колишній голова Генасамблеї визнає, що ми не маємо ані спроможності, ані місії примусити росіян (дотримуватися міжнародного права, - ред.)".

Кислиця зауважив, що тим часом напередодні Саміту майбутнього, який відбудеться 22–23 вересня, "ми обговорюємо, чи можемо взагалі використовувати слово "агресія" в його підсумковому документі".

На його переконання, "якщо нинішня ситуація не зміниться, саме вона формуватиме наше майбутнє… яке суттєво відрізнятиметься від того бачення, яке буде закріплене в Пакті заради майбутнього".

Кислиця розповів про останні російські обстріли цивільних об’єктів у багатьох містах України.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила про щонайменше 184 загиблих і 856 поранених цивільних у серпні – це друга найбільша кількість жертв серед цивільного населення за місяць цього року після показників липня, додав він.

Читайте також: Керівництво ООН закликає країни світу докласти зусиль для припинення російської війни
Постпред також розповів про практику страт російськими окупантами українських військовополонених. Офіс Генерального прокурора України розслідує щонайменше 28 випадків позасудових страт 73 українських військовополонених, вчинених російськими військовими, сказав Кислиця.

"Воєнні злочини не мають строку давності, і Україна наполегливо домагатиметься правосуддя, доки всі винні не будуть притягнуті до відповідальності", – наголосив він.

  • У вівторок 10 вересня відбулося засідання Ради безпеки ООН, яке ініціював Київ, де обговорювали російські обстріли української цивільної інфраструктури.
Теги:
Україна
Росія
ООН
російська армія
Генасамблея ООН
Рада безпеки ООН
безпілотник
ракетний удар
Читайте також:
Економіка рф
Автор Марина Клюєва
9 вересня, 2024 понедiлок
"Продовжувати війну не буде можливості": аналітик Несходовський про те, коли станеться крах екноміки РФ
Автор Катерина Єсікова
10 вересня, 2024 вiвторок
Прем'єр Польщі Туск скасував візит до Німеччини
Енергетика
Автор Марина Клюєва
8 вересня, 2024 неділя
"За це треба розстрілювати": нардеп Кучеренко про будівництво трирівневого захисту енергооб‘єктів
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.95
    Купівля 40.95
    Продаж 41.42
  • EUR
    Купівля 45.22
    Продаж 45.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
11 вересня
00:43
Оновлено
ППО, обстріл, ЗСУ
Росіяни атакують Україну з повітря: ситуація в ніч на 11 вересня
00:34
Джо Байден
"Зараз це вирішуємо": Байден відповів, чи знімуть США обмеження на удари України далекобійною зброєю по РФ
00:22
Сергій Ребров
Ребров заявив, що не піде у відставку з посади тренера збірної України
00:15
Інфографіка
Збірна України, Чехія - Україна
Ліга націй: який вигляд має група збірної України після двох поразок поспіль
2024, вiвторок
10 вересня
23:41
Андрій Ярмоленко (на передньоум плані) та Тома Соучек
Збірна України програла Чехії в Лізі націй
23:41
Владислав Ванат (праворуч), Чехія - Україна
Чехія - Україна 3:2: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
23:29
інавгурація путіна
Чим довше ЗСУ утримують території на Курщині, тим слабшим стає Путін, - міністр оборони Великої Британії
23:00
Андрій Шевченко
"Адаптувався до життя у військовому Києві": Шевченко заявив, що повністю переїхав в Україну
22:46
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби відбулося 112 боєзіткнень, найгарячіша ситуація на Курахівському та Покровському напрямках
22:37
Сергій Лавров
Лавров каже, що Росія ніколи не хотіла чужої землі: фейки роспропаганди за 10 вересня
22:35
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі балотуватиметься на другий термін
22:02
Прапор США
США запровадили санкції проти Ірану й РФ через поставки балістичних ракет
21:47
Ексклюзив
Курська область
Російські генерали пообіцяли Путіну, що до 1 жовтня розберуться з Курською областю, - військовий експерт Самусь спрогнозував дії РФ
21:33
Денис Шеліхов
Український футболіст Шеліхов переплив Тису заради трансферу в Білорусь, - ЗМІ
21:32
Радбез ООН
Україна ініціювала Радбез ООН для обговорення російських обстрілів
21:12
Ірина Верещук і Андрій Єрмак
Верещук розповіла, над чим працюватиме в ОП
21:05
Джо Байден
Байден "не виключає" надання дозволу Україні на удари вглиб РФ, - Блінкен
20:26
Зеленський і Путін
Зеленський: Бачимо кроки, які планує Москва, будемо діяти відповідно - жорстко
20:18
Аналітика
Сергій Згурець
Україна вдруге за вересень провела масштабну атаку по об'єктах РФ. Колонка Сергія Згурця
20:14
Володимир Зеленський
"Рішучість має стати значно далекобійнішою": Зеленський заявив, що Україна наближає кроки партнерів для допомоги
20:08
OPINION
Зі смертю інших людей ніколи не можна заприятелювати
20:05
МЗС України
Україна розглядає можливість розірвання дипвідносин з Іраном
19:44
електроенергія
Укренерго не прогнозує вимкнень світла 11 вересня
19:35
Ексклюзив
Є дві причини, через які Україні дозволять бити по території РФ західною зброєю, - дипломат Безсмертний
19:35
Оновлено
побиття
Напад на ексвійськового у Смілі на Черкащині: особі, яка наносила удари, оголосили підозру
19:21
санкції проти Росії
Велика Британія запровадила санкції проти повітряно-космічних сил РФ
19:21
Тетяна Пилипчук, лауреатка Премії імені Василя Стуса 2024
Лауреаткою Премії імені Василя Стуса за 2024 рік стала Тетяна Пилипчук
19:18
обстріл Донеччини
РФ атакувала Покровську громаду: є загиблий, без газу – майже 28 тис. людей
19:03
Підручник з української мови для 7 класу вийшов з картою України без Криму
Скандал із картою України без Криму: МОН змінює процедуру добору підручників
18:59
Оновлено
вода
Через забруднення річки Десна Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води, - ПрАТ "Київводоканал"
18:52
Андрій Ярмоленко, збірна України, Євро-2024
Чехія - Україна: букмекери дали фінальний прогноз на матч Ліги націй
18:48
Дональд Туск
Туск анонсував "тверду й продуману" політику щодо України, згадавши про "національні інтереси" Польщі
18:41
На Дніпропетровщині підірвалися піротехніки ДСНС: є загиблий
18:30
Евакуація жінки похилого віку з ТОТ
Україна повернула з ТОТ жінку похилого віку, яка не могла самостійно пересуватись
18:22
У Десні та Сеймі замор риби через забруднення сягнув 29,5 тонни, - Міндовкілля
18:22
Андрій Портнов
Портнов виграв суд проти ЧЕСНО щодо вилучення його з Реєстру зрадників, але рух подаватиме апеляцію
18:06
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Трамп буде атакувати": експерт-міжнародник Дубовик про пастки для Гарріс на дебатах
18:06
OPINION
Як "цифровою інфраструктурою" громадян позбавляють права на суд
17:50
Володимир Зеленський і Андрій Сибіга
"Цього року нам потрібен другий Саміт миру": Зеленський представив нового очільника МЗС Сибігу
17:46
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV