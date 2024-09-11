Кислиця заявив, що сесія Генасамблеї ООН відкрилась "не під фанфари, а під вибухи ракет і крики поранених українців"

Про це повідомляє Укрінформ.

Кислиця назвав "промовистим" одночасність проведення цих двох заходів.

"Якби Росія не розпочала війну, ми могли б сидіти в залі Генеральної Асамблеї та ділитися позитивними очікуваннями щодо 80-ї річниці нашої Організації", – зазначив дипломат.

За його словами, "натомість ми чуємо визнання Генерального секретаря, що сьогоднішній світовий порядок просто ні для кого не працює, а колишній голова Генасамблеї визнає, що ми не маємо ані спроможності, ані місії примусити росіян (дотримуватися міжнародного права, - ред.)".

Кислиця зауважив, що тим часом напередодні Саміту майбутнього, який відбудеться 22–23 вересня, "ми обговорюємо, чи можемо взагалі використовувати слово "агресія" в його підсумковому документі".

На його переконання, "якщо нинішня ситуація не зміниться, саме вона формуватиме наше майбутнє… яке суттєво відрізнятиметься від того бачення, яке буде закріплене в Пакті заради майбутнього".

Кислиця розповів про останні російські обстріли цивільних об’єктів у багатьох містах України.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила про щонайменше 184 загиблих і 856 поранених цивільних у серпні – це друга найбільша кількість жертв серед цивільного населення за місяць цього року після показників липня, додав він.

Читайте також: Керівництво ООН закликає країни світу докласти зусиль для припинення російської війни

Постпред також розповів про практику страт російськими окупантами українських військовополонених. Офіс Генерального прокурора України розслідує щонайменше 28 випадків позасудових страт 73 українських військовополонених, вчинених російськими військовими, сказав Кислиця.

"Воєнні злочини не мають строку давності, і Україна наполегливо домагатиметься правосуддя, доки всі винні не будуть притягнуті до відповідальності", – наголосив він.