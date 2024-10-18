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Китай, Індія, Саудівська Аравія та США можуть "завтра зупинити" РФ, - Зеленський про вплив на економічний потенціал ворога

Дар'я Куркіна
18 жовтня, 2024 п'ятниця
19:23
Війна з Росією Володимир Зеленський, Харків

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що США, Китай, Індія та Саудівська Аравія можуть "завтра зупинити Росію" через вплив на економіку Москви. На його думку, впродовж року після енергетичних санкцій РФ не зможе воювати на своєму рівні

Зміст

Про це він розповів в інтервʼю журналістам в етері телемарафону.


"Завдяки внутрішній своїй економіці Росія не виживе. Найкращі санкції: щоб Індія, Китай, інші держави не підтримували їхні (російські - ред.) енергоресурси, не підтримували їхній експорт, просто його заборонили або змогли б зробити кроки щодо зниження ціни на енергоресурси. Я думаю, що після цього впродовж року Росія буде нездатна воювати на тому рівні", - сказав Зеленський.


Також президент вважає, що Китай, Індія, США, Саудівська Аравія можуть швидко зупинити РФ шляхом впливу на її економічний потенціал.


"Можна завтра зупинити Росію. Китай, Індія, Сполучені Штати, Саудівська Аравія, я думаю, можуть швидко це зробити. Сісти і сказати: "Дивись, яка ситуація: економіки в твоїй державі не буде, на наступні пів року ми зупинимо повністю твою енергетику, весь твій експорт, знизимо на енергоресурси ціну, ми спроможні це зробити", - пояснив Зеленський.


За словами українського президента, зазначені ним держави мають вплив на Москву та спроможні зупинити її економіку.


"А без економіки - вони (росіяни, - ред.) нуль, тому що далі в них залишиться тільки ядерна зброя. І саме ці країни, про які я сказав, точно не дадуть її використовувати", - наголосив він.


Також Зеленський додав, що Пекін, за бажання, може закінчити війну швидко разом із Вашингтоном, Нью-Делі та Ріядом. Український лідер акцентував, що відповідне бажання мають Сполучені Штати, а в Індії "більш схиляються до того, щоб закінчити швидше цю війну".


"Тому не вистачає кілька країн, від яких ми просимо тільки одне: допомогти нам закінчити війну. Посадити Росію за стіл перемовин і дипломатично закінчити війну з повагою до суверенітету й територіальної цілісності", - підсумував Зеленський.

 

  • Водночас Зеленський пояснив необхідність включення в План перемоги положення про можливість завдавати ударів вглиб РФ.



 

Теги:
Україна
Росія
Китай
Індія
Президент України
Саудівська Аравія
санкції проти Росії
США
Економіка
Володимир Зеленський
Енергетика
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