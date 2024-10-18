"Якщо ми не будемо тиснути, нічого не зміниться": Зеленський про перемовини з партнерами щодо ударів вглиб РФ

Про це він заявив в інтервʼю в етері телемарафону.

Стосовно того, навіщо він прописує у Плані перемоги дозвіл на удари вглиб РФ, Зеленський зазначив, що такою є його стратегія. Він має на меті донести до партнерів важливість далекобійності для безпеки України.

"Якщо ми не будемо тиснути, нічого не зміниться, - наголосив президент. - У різних країн є своє життя і є свої думки. Не всі досі розуміють, що це війна всіх".

Він зазначив, що розуміння позиції кожного партнера, навіть якщо її не поділяють, є критично важливим для ефективної комунікації та досягнення мети.

"Деякі кажуть "Так, ми дуже поважаємо Україну, сильний народ, який справедливо бореться за своє існування, але це їхня війна". Є частина країн таких. І ми повинні розуміти це. Може іноді ти не поважаєш думку того чи іншого партнера, але ти маєш це зрозуміти, але ти повинен це розуміти. Тоді легше розуміти, на що ти розраховуєш, а де це просто фантастика", - додав він.

За його словами, Україна вимагає лише того, що "її дійсно посилить". Зеленський також згадав про свої перемовини з партнерами щодо надання Україні систем Patriot та F-16, коли його переконували в тому, що Україні не вдасться отримати таку зброю.

"Я пам'ятаю мій діалог про Patriot. Я пам'ятаю, як мені сказали "Навіть не думай". Було багато різних голосів. Так само і з F-16. Я не говорю, що це все допомогло нам закінчити війну, однак те, що це допомогло нам вистояти та зберегти себе, свою країну - факт. Тому треба щоденно працювати, як в останній день. По-іншому просто не вийде.

На переконання Зеленського, зміни в політиці держав-союзників через вибори можуть ускладнити процес перемовин щодо надання дозволу на удари вглиб Росії, тому Україна має бути наполегливою та докладати усіх зусиль, аби налаштувати комунікацію з ними.