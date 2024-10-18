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У КНДР відмобілізований людський ресурс занадто широкий: Defense Express про північнокорейських військових у РФ

Ірена Моляр
18 жовтня, 2024 п'ятниця
17:14
Війна з Росією армія КНДР

Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express, зазначив, що у КНДР немає певних лімітів щодо особового складу, на який Кремль міг би розраховувати

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"У нас є підстави говорити, що північнокорейський військово-промисловий комплекс працює як філіал російського ВПК. Бо КНДР дуже залежна від зовнішніх поставок ресурсів, навіть енергоресурсів,  починаючи від мазуту для електростанцій, які Північній Кореї десь треба брати. Тому що без електрики північнокорейські оборонні заводи працювати не будуть. Деякі фахівці проводили аналіз матеріалів, з яких створена північнокорейська ракета KN-23, і стало відомо, що ця ракета має російські матеріали, навіть російські креслення", - зауважив військовий експерт.

За його словами, ефективність роботи північнокорейської оборонки буде залежати, наскільки достатньо та своєчасно підвозитимуть ресурси.

"Щодо особового складу КНДР, то краще не живитися якимись ілюзіями, що північнокорейські військові розбіжаться або ж їх дадуть мало. Перекидання першого корпусу в 11 тис. штиків з КНДР відбулося на тлі того, що сам північнокорейський режим заявив, що раптом добровільно мобілізувалося 1,5 млн людей на "священну війну". На жаль, у Північної Кореї відмобілізований людський ресурс занадто широкий, немає якихось лімітів, на які б Кремль міг розраховувати. Тобто Кремль може розраховувати більше, ніж на 11 тис. військових, які вже були передані з КНДР", - резюмував Іван Киричевський.

  • 18 жовтня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.
Теги:
Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
ВПК
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