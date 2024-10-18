У КНДР відмобілізований людський ресурс занадто широкий: Defense Express про північнокорейських військових у РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У нас є підстави говорити, що північнокорейський військово-промисловий комплекс працює як філіал російського ВПК. Бо КНДР дуже залежна від зовнішніх поставок ресурсів, навіть енергоресурсів, починаючи від мазуту для електростанцій, які Північній Кореї десь треба брати. Тому що без електрики північнокорейські оборонні заводи працювати не будуть. Деякі фахівці проводили аналіз матеріалів, з яких створена північнокорейська ракета KN-23, і стало відомо, що ця ракета має російські матеріали, навіть російські креслення", - зауважив військовий експерт.

За його словами, ефективність роботи північнокорейської оборонки буде залежати, наскільки достатньо та своєчасно підвозитимуть ресурси.

"Щодо особового складу КНДР, то краще не живитися якимись ілюзіями, що північнокорейські військові розбіжаться або ж їх дадуть мало. Перекидання першого корпусу в 11 тис. штиків з КНДР відбулося на тлі того, що сам північнокорейський режим заявив, що раптом добровільно мобілізувалося 1,5 млн людей на "священну війну". На жаль, у Північної Кореї відмобілізований людський ресурс занадто широкий, немає якихось лімітів, на які б Кремль міг розраховувати. Тобто Кремль може розраховувати більше, ніж на 11 тис. військових, які вже були передані з КНДР", - резюмував Іван Киричевський.