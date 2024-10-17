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У Плані перемоги достатньо було б одного пункту: надання Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО, - військовий експерт Снєгирьов

Тетяна Нижник
17 жовтня, 2024 четвер
10:14
Світ навчання НАТО

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов прокоментував План перемоги Зеленського

Зміст

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"У Плані перемоги здивувало формулювання, що Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні, а росіяни повинні відчути, що їхній цар програв геополітично. А якщо вони не відчують, для чого це взагалі було вносити в план? Яким чином росіяни відчують, що Путін програє, якщо наразі є просування по всіх ділянках фронту? Загрозлива ситуація по всій протяжності російсько-українського фронту, а не тільки на Покровському, Курахівському напрямку, як про це повідомляють численні, "корисні" українські експерти. Тому перший пункт плану нездійсненний", - вважає Снєгирьов.

Сьогодні у трьох країнах Росія створює зони загрози, ескалації, навмисно відволікаючи увагу світової спільноти від України. А ці країни є ключовими і стратегічними партнерами поза блоком НАТО, це офіційний статус, зауважив він.

"Другий пункт Плану — оборона. Йдеться про виведення української протиповітряної оборони на рівень, достатній для захисту наших міст і сил від російських ракет. Але територія України — найбільша в Європі. Говорити про те, що ми маємо створити систему ППО малого, середнього, великого радіусу дії, фактично, з нуля, за рахунок західних партнерів, прекрасно розуміючи можливості їхніх ВПК і зовнішніх викликів, а це загострення ситуації біля Тайваню, на Корейському півострові, на Близькому Сході, — нонсенс. Для чого Україні всі ці пункти, якщо було достатньо одного — надання Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО", - додав Снєгирьов.

За словами військового експерта, саме цей статус передбачає військово-технічну підтримку на 10 років.

"Договір укладається, потім пролонгується, і жодна адміністрація не може його скасувати. Це досвід договорів США з Тайванем, Ізраїлем і Сеулом. Він передбачає макроекономічну допомогу, це те, що є в плані перемоги, і головне — обмін військовими технологіями. Тоді Україна позиціонується як стратегічний партнер, але без прив’язки до безпосереднього вступу в НАТО, бо вступ в НАТО — це колегіальне рішення. Якщо Угорщина чи Словаччина заветують цей процес, накладуть вето, то про вступ в НАТО в довгостроковій чи короткостроковій перспективі не йдеться. Ми мали виходити з одним пунктом, в який включені всі положення п’яти пунктів Плану перемоги", - резюмував він.

  • Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, у Верховній Раді поділився деталями п'яти пунктів Плану перемоги.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
Ізраїль
Близький Схід
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
Тайвань
Війна з Росією
НАТО
США
Військові новини
вступ до НАТО
Перемога України
Світ про Україну
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